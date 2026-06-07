Γονείς για πρώτη φορά έγιναν το Σάββατο 6 Ιουνίου ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, βιώνοντας μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής τους.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η πρώην παίκτρια του Survivor έφερε στον κόσμο, νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, με καισαρική τομή ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 4,70 κιλών.

Το ζευγάρι τους τελευταίους μήνες προετοίμαζε με μεγάλη ανυπομονησία τον ερχομό του πρώτου του παιδιού, καθώς διανύει μία ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο τόσο σε προσωπικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης είχε γίνει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ενώ λίγους μήνες αργότερα ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη επισφράγισαν τη σχέση τους με γάμο.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τον ερχομό του μωρού τους.

«Ανυπομονούμε πολύ. Το περιμένουμε πώς και πώς. Άγχος δεν έχουμε, περισσότερο ανυπομονησία. Πιστεύουμε ότι έχουμε βρει και το όνομα, αλλά δεν θέλουμε ακόμη να το ανακοινώσουμε. Είναι δική μας επιλογή», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το ζευγάρι έγινε ιδιαίτερα γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor. Παρότι πέρασε περιόδους χωρισμού, μετά το τέλος του reality αποφάσισε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στη σχέση του, χτίζοντας από τότε κοινή πορεία.

Λίγα 24ωρα πριν από τον ερχομό του γιου τους, ο Σάκης Κατσούλης είχε δημοσιεύσει βίντεο από τον υπέρηχο της συζύγου του, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Last time, for sure. Τελευταίες στιγμές αναμονής. Αν όλα πάνε όπως τα περιμένουμε, σε λιγότερο από 48 ώρες θα γνωρίσουμε τον μπεμπίνο μας. Τι απίστευτο συναίσθημα».