

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν όταν πύραυλος έπληξε κατοικία στη Βαγδάτη, την πρωτεύουσα του Ιράκ, η οποία χρησιμοποιούνταν από τις Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ, ισχυρή ιρακινή ένοπλη οργάνωση που θεωρείται προσκείμενη στο Ιράν. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν νωρίτερα τη Βαγδάτη, πρωτεύουσα του Ιράκ, τις πρώτες πρωινές ώρες, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σπίτι που χρησιμοποιείτο ως γραφείο των Ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ έγινε στόχος πυραύλου» λίγο μετά τις 02:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Αρασάτ, είπε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Σημαντική προσωπικότητα σκοτώθηκε» και άλλοι δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή, πρόσθεσε.

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν βλήμα έπληξε σπίτι στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με δυο πηγές του πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας.

Early reports indicate a strike in Baghdad, Iraq as pro Iranian-backed militia channels are reporting the sounds of explosions now. pic.twitter.com/jTT2ujnnR7 — OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως υψωνόταν καπνός από τη συνοικία Αρασάτ, στο κέντρο της Βαγδάτης, όπου έχουν γραφεία κινήματα προσκείμενα στο Ιράν.

انباء تتحدث استهداف منزل في حي الكرادة – العرصات وسط #بغداد pic.twitter.com/27dxlepFgM — عمر الدليمي Omar Al-Dulaimi (@AlOmar64103) March 13, 2026

«Βλήμα έπληξε σπίτι τραυματίζοντας δυο ανθρώπους», είπε στο AFP αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας.

Δεύτερη πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας επιβεβαίωσε τον απολογισμό αυτόν, σημειώνοντας πως δεν ήταν σε θέση να πει περισσότερα για τη φύση ούτε την προέλευση του βλήματος.

Αφότου άρχισε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, το Ιράκ έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης: αεροπορικά πλήγματα βάζουν σχεδόν καθημερινά στο στόχαστρο σιιτικές ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη στο ιρακινό έδαφος. Ενώ κάποιες τουλάχιστον από τις οργανώσεις αυτές εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον τόσο των αμερικανικών και ξένων δυνάμεων στο Ιράκ, όσο και εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.