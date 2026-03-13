Αναβλήθηκε οριστικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη για την 21η αγωνιστική της Greek Basket League, μετά τον άδικο χαμό του 20χρονου φιλάθλου των «ασπρόμαυρων» και το οποίο παιχνίδι ήταν να διεξαχθεί αύριο Σάββατο (14/3, 18:15),

Ο ΕΣΑΚΕ, μετά από τις επαφές με τον «δικέφαλο του βορρά» και με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αποφάσισε την αναβολή του παιχνιδιού.

Αναλυτικα η απόφαση του ΕΣΑΚΕ: «O αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026, αναβάλλεται. Η ημερομηνία διεξαγωγής του, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει: «O αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 (18:15), για την 21η αγωνιστική της GBL, αναβάλλεται.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση από τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

Οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης Betsson, θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κανονικά στη νέα ημερομηνία διεξαγωγής που αναμένεται να ανακοινωθεί από την GBL.

Όσοι φίλαθλοι, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των εισιτηρίων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μετά την ανακοίνωση για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα».