Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) δήλωσε ότι το Ισλαμικό Σώμα Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν «διαδίδει ανακυκλωμένα ψέματα» με τον ισχυρισμό του ότι «κατέστησε» το USS Abraham Lincoln «ανενεργό».

«Για να είμαστε σαφείς: η Ομάδα Κρούσης Αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln συνεχίζει να κυριαρχεί στον ιρανικό εναέριο χώρο από τη θάλασσα», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στο X.

🚫 The IRGC is again claiming they've rendered the USS Abraham Lincoln (CVN 72) inoperable. This is after they've previously claimed to have destroyed it multiple times.



✅ The IRGC is not only peddling recycled lies, but they are contradicting these lies with more lies. To be… pic.twitter.com/jT9K9v7Df2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 14, 2026

Νωρίτερα, το IRGC είχε δηλώσει ότι επιτέθηκε στο αεροπλανοφόρο στον Κόλπο με τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους.

«Η ξηρά και η θάλασσα θα γίνουν ολοένα και περισσότερο ο τάφος των τρομοκρατικών επιτιθεμένων», ανέφερε το IRGC.