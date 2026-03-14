Το ξημέρωμα του Σαββάτου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανήρτησε νέο μήνυμα στην πλατφόρμα Τruth Social, στο οποίο κατήγγειλε τα σχέδια του Ιράν για κυριαρχία στη Μέση Ανατολή και την πλήρη εξάλειψη του Ισραήλ. Όπως τόνισε, «Ακριβώς όπως και το ίδιο το Ιράν, αυτά τα σχέδια έχουν πλέον εξαφανιστεί», υπογραμμίζοντας ότι οι απειλές της Τεχεράνης έχουν πλέον ακυρωθεί.

Λίγο πριν ο Τραμπ ανακοινώσει το πλήγμα των ΗΠΑ στο νησί Χαργκ, μίλησε σε δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο Air Force One.

Όταν τον ρώτησαν ξανά για το πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος, απάντησε: «Δεν μπορώ να σας πω».

«Έχω τις δικές μου ιδέες, αλλά τι καλό θα έκανε;» είπε. «Θα διαρκέσει όσο χρειαστεί. Έχουν καταστραφεί εντελώς».

Ο πρόεδρος έχει δηλώσει προηγουμένως ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αν το Ιράν παραδοθεί άνευ όρων. Σε ερώτηση τι σημαίνει αυτό, απάντησε ότι σημαίνει πως το ναυτικό τους, η αεροπορία τους και το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών τους δυνάμεων είναι «κατεστραμμένα».

«Σημαίνει, πολύ απλά, ότι βρισκόμαστε σε μια θέση κυριαρχίας που κανείς δεν έχει ξαναδεί», πρόσθεσε, λέγοντας επίσης: «Είτε μπορούν είτε όχι να πουν τις λέξεις».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για τους στόχους των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν σε σύγκριση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε αν οι δύο πλευρές έχουν τους ίδιους στόχους.

«Λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί, φαντάζομαι», απάντησε. «Αλλά θα σας πει ότι ποτέ δεν υπήρξε δύναμη όπως η δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών».