Σε μια κίνηση που προκαλεί τριγμούς στη γεωπολιτική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής, η Σαουδική Αραβία απαγόρευσε στις αμερικανικές δυνάμεις τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεών της για την επιχείρηση συνοδείας πλοίων στο Ορμούζ. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, η άρνηση αυτή οδήγησε στην αναστολή της στρατιωτικής επιχείρησης, αποκαλύπτοντας το βαθύ χάσμα μεταξύ Ριάντ και Ουάσιγκτον.



Παρά τη μακροχρόνια συμμαχία τους, η σαουδαραβική ηγεσία ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση του εδάφους της για οποιαδήποτε μορφή επίθεσης κατά του Ιράν. Αν και οι βάσεις παραμένουν διαθέσιμες για άλλους σκοπούς, το μπλόκο στις ΗΠΑ στέλνει ένα σαφές μήνυμα αυτονομίας και αποφυγής μιας γενικευμένης ανάφλεξης στην περιοχή, αφήνοντας την Ουάσιγκτον σε στρατηγικό αδιέξοδο.



Το βράδυ της Τρίτης ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τερματίζει την αποστολή «Επιχείρηση Ελευθερία», που είχε ξεκινήσει μόλις την προηγούμενη ημέρα, λόγω της αύξησης των εντάσεων με το Ιράν που απειλούσε την ήδη εύθραυστη εκεχειρία. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την Πέμπτη ότι ο ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μίλησε απευθείας με τον Τραμπ και του αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει τις βάσεις και τον εναέριο χώρο του βασιλείου.



«Η Σαουδική Αραβία δεν ενέκρινε τις πτήσεις για την επιχείρηση αυτήν. Οι βάσεις παραμένουν αλλά οι πτήσεις που είχαν ως στόχο να στηρίξουν την επιχείρηση δεν επιτράπηκαν», είπε η μία από τις πηγές.

Το Ριάντ αντιτάχθηκε στην πρωτοβουλία του Τραμπ διότι εκτιμούσε ότι «δεν θα λειτουργούσε» και απλώς θα επιδείνωνε την κατάσταση, πρόσθεσε.



Σε ανάρτησή του σήμερα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Ραγέντ Κρίμλι ανέφερε ότι το βασίλειο τάσσεται υπέρ της αποκλιμάκωσης και των προσπαθειών διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.