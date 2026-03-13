Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει «μία από τις ισχυρότερες βομβαρδιστικές επιδρομές στην ιστορία της Μέσης Ανατολής».

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις «κατέστρεψαν ολοκληρωτικά κάθε στρατιωτικό στόχο στη σπουδαιότερη περιοχή του Ιράν, το νησί Χαργκ».

Στην ίδια ανάρτηση σημείωσε ότι «για λόγους αξιοπρέπειας, επέλεξα να μην καταστρέψω τις πετρελαϊκές υποδομές στο νησί».

Το νησί Χαργκ είναι ένα μικρό νησί στον βόρειο Περσικό Κόλπο, κοντά στις ακτές του Ιράν, το οποίο λειτουργεί ως ο κύριος τερματικός σταθμός σχεδόν όλων των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας.

Παρά τη μικρή του έκταση, το Χαργκ παίζει καθοριστικό ρόλο στην ιρανική οικονομία, δεδομένου ότι από εκεί φορτώνονται τα περισσότερα βαρέλια αργού που εξάγει το Ιράν προς τις διεθνείς αγορές.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Λίγα λεπτά πριν, κατόπιν δικής μου εντολής, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών εκτέλεσε μία από τις ισχυρότερες βομβαρδιστικές επιδρομές στην ιστορία της Μέσης Ανατολής, πλήττοντας ολοκληρωτικά κάθε στρατιωτικό στόχο στο σπουδαιότερο νησί του Ιράν, το Χαργκ. Τα όπλα μας είναι τα πιο ισχυρά και προηγμένα που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, αλλά για λόγους αξιοπρέπειας επέλεξα να μην καταστρέψω τις πετρελαϊκές υποδομές στο νησί.

Ωστόσο, εάν το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος επιχειρήσει να παρεμποδίσει τη λεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, θα επανεξετάσω άμεσα αυτή την απόφαση. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας μου, αλλά και σήμερα, αναδιαμόρφωσα τις ένοπλες δυνάμεις μας ώστε να γίνουν η πιο φονική, ισχυρή και αποτελεσματική στρατιωτική δύναμη στον κόσμο.

Το Ιράν δεν διαθέτει καμία δυνατότητα να υπερασπιστεί οτιδήποτε θέλουμε να πλήξουμε — δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό! Το Ιράν ποτέ δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ούτε θα έχει τη δυνατότητα να απειλήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή ή τον υπόλοιπο κόσμο. Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν και όλοι όσοι εμπλέκονται με το συγκεκριμένο καθεστώς τρομοκρατίας θα ήταν σοφό να καταθέσουν τα όπλα και να σώσουν ό,τι έχει απομείνει από τη χώρα τους, που, όπως φαίνεται, δεν είναι πολλά.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».