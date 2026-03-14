Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σύντομα θα αρχίσουν να συνοδεύουν πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, προκειμένου να τα προστατεύσουν από πιθανή ιρανική επίθεση, ενώ η κυβέρνησή του αναζητά τρόπους να μειωθούν οι υψηλές τιμές του πετρελαίου που ενισχύονται από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σε ερώτηση για το πότε θα ξεκινήσει η συνοδεία των δεξαμενόπλοιων από το Αμερικανικό Ναυτικό, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους: «Θα γίνει σύντομα».

Επιπλέον, ρωτήθηκε αν οι στόχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς όσον αφορά το πώς θα τερματιστεί η σύγκρουση.

«Λοιπόν, μπορεί να είναι λίγο διαφορετικοί, φαντάζομαι, είναι μια διαφορετική χώρα από εμάς», απάντησε ο Τραμπ.

Το Ιράν φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε δεξαμενόπλοια να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ μόνο εάν το φορτίο πετρελαίου που μεταφέρουν διαπραγματεύεται σε κινέζικα γουάν αντί για δολάρια ,σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο που επικαλείται αμερικανικό δίκτυο.

Η πλειονότητα των διεθνών εμπορικών συναλλαγών πετρελαίου γίνεται σήμερα σε δολάρια