Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε τη Μεγάλη Τετάρτη ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βρίσκονται στην ίδια γραμμή όσον αφορά την ανάγκη απομάκρυνσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι αυτό θα υλοποιηθεί είτε «κατόπιν συμφωνίας είτε μέσω της συνέχισης των συγκρούσεων».

«Το εμπλουτισμένο υλικό που απομένει θα φύγει από το Ιράν είτε κατόπιν συμφωνίας είτε μέσω της συνέχισης των συγκρούσεων», τόνισε ο Νετανιάχου, τονίζοντας τη σύμπτωση θέσεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Αναφερόμενος στο σφοδρό κύμα επιθέσεων που πραγματοποίησαν σήμερα οι ισραηλινές δυνάμεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η υπάρχουσα εκεχειρία δεν επηρεάζει την εκστρατεία κατά της σιιτικής οργάνωσης.