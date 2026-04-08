Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει σχέδιο για την επιβολή κυρώσεων σε ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ που, κατά την εκτίμησή της, δεν στήριξαν επαρκώς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τον πόλεμο με το Ιράν, όπως αναφέρει η Wall Street Journal επικαλούμενη αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρόταση περιλαμβάνει τη μετακίνηση αμερικανικών στρατευμάτων από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ που κρίθηκαν μη συνεργάσιμες προς εκείνες που στήριξαν περισσότερο την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση.

Η πρόταση απέχει από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για πλήρη αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε έγκριση του Κογκρέσου. Το σχέδιο, το οποίο συζητείται εδώ και εβδομάδες εντός της αμερικανικής κυβέρνησης και φέρεται να βρίσκει υποστηρικτές σε ανώτατα στελέχη, παραμένει σε πρώιμο στάδιο και αποτελεί μία από τις επιλογές για την αντιμετώπιση της στάσης ορισμένων ευρωπαϊκών συμμάχων, αναδεικνύοντας το χάσμα μεταξύ Ουάσινγκτον και ευρωπαϊκών πρωτευουσών μετά την απόφαση Τραμπ για τον πόλεμο με το Ιράν.

«Είναι πραγματικά λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, όταν είναι ο αμερικανικός λαός που χρηματοδοτεί την άμυνά τους» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ θα έχει μια «πολύ ειλικρινή και ευθεία συζήτηση» με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν περίπου 84.000 στρατιώτες σε ευρωπαϊκό έδαφος, με τον αριθμό να μεταβάλλεται ανάλογα με στρατιωτικές ασκήσεις και προσωρινές αναπτύξεις δυνάμεων. Οι βάσεις αποτελούν στρατηγικούς κόμβους για τις παγκόσμιες επιχειρήσεις των ΗΠΑ και συμβάλλουν οικονομικά στις χώρες υποδοχής, ενώ αυτές στην Ανατολική Ευρώπη λειτουργούν και αποτρεπτικά έναντι της Ρωσίας.

Παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε την πρόταση, ορισμένα κράτη έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Τραμπ λόγω της αντίθεσής τους στη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Η Ισπανία, που δεν έχει δεσμευτεί για αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, απαγόρευσε τη χρήση του εναέριου χώρου της από αμερικανικά αεροσκάφη. Η Γερμανία δέχθηκε επικρίσεις για την αντίθεσή της στον πόλεμο, ενώ η Ιταλία εμπόδισε προσωρινά τη χρήση βάσης στη Σικελία και η Γαλλία επέτρεψε περιορισμένη χρήση βάσεων στη νότια επικράτειά της.

Στον αντίποδα, χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Λιθουανία και η Ελλάδα αναμένεται να επωφεληθούν από ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας, καθώς είχαν ήδη δείξει ετοιμότητα να συμμετάσχουν σε διεθνείς αποστολές, όπως η επιτήρηση των Στενών του Ορμούζ. Χαρακτηριστικά, η Ρουμανία έδωσε άμεση έγκριση για χρήση των βάσεών της από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία μετά την έναρξη του πολέμου.