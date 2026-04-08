Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από ένταση, μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας δύο εβδομάδων με το Ιράν και τις απειλές του τελευταίου για αποχώρηση από τη Συμμαχία.

Λίγο πριν το προγραμματισμένο τετ α τετ, ο Ρούτε είχε επαφή με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Στις συνομιλίες τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων, με έμφαση στη «μεταφορά βαρών», όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο ΝΑΤΟ από την ίδρυσή του το 1949, ενώ έχουν ήδη εξασφαλίσει τη δέσμευση των εταίρων για σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 2035.

Απέναντι στον Τραμπ, ο Ρούτε αναμένεται να αξιοποιήσει την προσωπική τους σχέση, επιδιώκοντας να περιορίσει τις επικρίσεις που δέχεται η Συμμαχία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ «έναν φοβερό τύπο», υπέροχο», ωστόσο στρέφει τα πυρά του κατά των Ευρωπαίων, κατηγορώντας τους ότι δεν στηρίζουν επαρκώς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν, παρά την πρόσφατη κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με πηγές της Συμμαχίας, το ταξίδι στις ΗΠΑ είχε προγραμματιστεί «εδώ και πολύ καιρό», με στόχο να «αντλήσει οφέλη από την επιτυχία της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη», όταν τα κράτη-μέλη συμφώνησαν, υπό πίεση Τραμπ, σε αύξηση των στρατιωτικών δαπανών.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές αναμένεται να «συζητήσουν για την υφιστάμενη δυναμική ασφαλείας, στο πλαίσιο του Ιράν καθώς και του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Το τελευταίο διάστημα, ο Ρούτε προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις επιθέσεις του Τραμπ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, τους οποίους έχει αποκαλέσει «δειλούς», και στην ανάγκη να τους υπερασπιστεί χωρίς να επιδεινώσει τις σχέσεις με τον Λευκό Οίκο.

Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, με τον Τραμπ να εκφράζει δυσαρέσκεια για τη στάση των Ευρωπαίων. Ο ίδιος ζήτησε τη συμβολή τους για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας πετρελαϊκής κατανάλωσης.

Η συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε την Τρίτη, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, προβλέπει την επαναλειτουργία του θαλάσσιου αυτού περάσματος, το οποίο το Ιράν είχε ουσιαστικά κλείσει από την αρχή της σύγκρουσης.

Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται επίσης ομιλία σε εκδήλωση του Ronald Reagan Presidential Foundation Institute, ενώ στη συνέχεια θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, με τη συμμετοχή πολιτικών και οικονομικών παραγόντων από Ευρώπη και Βόρεια Αμερική.