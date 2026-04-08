Το ιρανικό δίκτυο Press TV μετέδωσε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, καθώς ένα δεξαμενόπλοιο πετρελαίου αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να επιστρέψει.

Σύμφωνα με ανάρτησή του Press TV στην πλατφόρμα Χ, την οποία αναμεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το πετρελαιοφόρο Auroura με σημαία Παναμά, ανέκρουσε πρύμναν στα Στενά του Ορμούζ και επιστρέφει στον Περσικό Κόλπο.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε μεταδώσει πως σταμάτησε η διέλευση δεξαμενοπλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.