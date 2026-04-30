Νέα δήλωση εξέδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί ή ακουστεί δημόσια από τη στιγμή που ανέλαβε το ανώτατο αξίωμα. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, ο ίδιος δήλωσε ότι η μόνη θέση για τους Αμερικανούς στον Περσικό Κόλπο «είναι στον βυθό των υδάτων του».

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ υποστήριξε επίσης ότι η «νέα διαχείριση» της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ θα «φέρει ηρεμία και πρόοδο», καθώς και οικονομικά οφέλη για όλα τα έθνη. Όπως ανέφερε, το Ιράν σκοπεύει να εξαλείψει «τις καταχρήσεις του εχθρού στη θαλάσσια οδό», προσθέτοντας ότι η χώρα του μοιράζεται κοινή μοίρα με τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής, αλλά «οι ξένοι που διαπράττουν κακό δεν έχουν μέλλον εκεί».

Σε ξεχωριστή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ίδιος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Ένα νέο κεφάλαιο για τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ ανοίγει».

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές ότι ο νέος ηγέτης, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του μετά τον θάνατό του από αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου, είναι σοβαρά τραυματισμένος.

Στα ύψη το πετρέλαιο

Την ίδια ώρα, έντονες είναι οι ανησυχίες και στις διεθνείς αγορές ενέργειας, καθώς η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου που καταγράφηκε χθες και κατά τη διάρκεια της νύχτας έχει υποχωρήσει ελαφρώς, παραμένει όμως σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, ένα βαρέλι πετρελαίου τύπου Brent διαμορφώνεται περίπου στα 116 δολάρια, τιμή υψηλότερη από οποιοδήποτε σημείο της σύγκρουσης, με εξαίρεση τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Περίπου στις 5 το πρωί, η τιμή είχε φτάσει τα 126 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που είχε να καταγραφεί από τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί ενεργή ανταλλαγή πυρών, δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου εξακολουθούν να μην διέρχονται από τη ζωτικής σημασίας ναυτιλιακή οδό των Στενών του Ορμούζ, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ιράν.

«Το Ορμούζ είναι ο κρυφός μας θησαυρός»

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ιράν για την οικονομία που βασίζεται στη θάλασσα, Αλί Αμπντολαλιζαντέχ, χαρακτήρισε τα Στενά του Ορμούζ ως «κρυφό θησαυρό» της χώρας του. Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ανέφερε:

«Ο τρίτος επιβεβλημένος πόλεμος, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, έχει αποκαλύψει ένα μέρος αυτού του κρυφού θησαυρού. Η ναυτική ισχύς του Ιράν, οι ενέργειες των δυνάμεών του και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έδειξαν ότι ο Περσικός Κόλπος δεν είναι απλώς μια θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ακόμα ότι οι συγκρούσεις αποτελούν «έναν ενεργειακό πόλεμο για τον κόσμο» και ότι το Ιράν μπορεί να διαδραματίσει «καθοδηγητικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία», σε μια δήλωση που ερμηνεύεται ως έμμεση απειλή προς τους αντιπάλους της Τεχεράνης, όπως τονίζει το Sky News.

Έκκληση κατά της διαφθοράς και προειδοποιήσεις προς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης του Ιράν, Γκολάμ-Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζεΐ, κάλεσε τη χώρα να καταπολεμήσει τη διαφθορά, όπως αντιμετωπίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε τον «πολιτικό μηχανισμό και την προπαγανδιστική μηχανή» των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στο δικαστικό σύστημα της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από το Ιράν να ακυρώσει εκτελέσεις.

Ευθύνες σε ΗΠΑ και Ισραήλ για την «ανασφάλεια»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επανέλαβε τη γνωστή θέση της Τεχεράνης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ευθύνονται για την «ανασφάλεια» στην περιοχή. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, δήλωσε:

«Ο Περσικός Κόλπος δεν αποτελεί πεδίο επιβολής μονομερούς ξένης βούλησης και η ασφάλεια σε αυτή τη στρατηγική έκταση μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσω της συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών».

Παρόμοιες δηλώσεις έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα από την Τεχεράνη, η οποία είχε κλείσει τον θαλάσσιο αυτό δίαυλο κατά τη διάρκεια του πολέμου, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλουν αποκλεισμό.

Σενάρια για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί σήμερα από στρατιωτικούς διοικητές για νέες στρατιωτικές επιλογές στον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα λάβει ενημέρωση για σχέδια περαιτέρω επιθέσεων κατά του Ιράν, γεγονός που ενδέχεται να σημάνει το τέλος της προσωρινής παύσης των συγκρούσεων.

Επικαλούμενο δύο πηγές, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης «μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων» με στόχο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις και να τερματιστεί ο πόλεμος. Το Axios προσθέτει ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει καταρτίσει σχέδιο για ένα «σύντομο και ισχυρό» κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, προκειμένου να σπάσει το αδιέξοδο.