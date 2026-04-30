Η γερμανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ακόμη κύκλο πιέσεων, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν και η άνοδος των τιμών ενέργειας επιβαρύνουν την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, τη βιομηχανική παραγωγή και την επενδυτική δραστηριότητα. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης κινδυνεύει να παραμείνει σε τροχιά στασιμότητας και το 2026, με τις επιχειρήσεις να εμφανίζονται επιφυλακτικές, την κατανάλωση να παραμένει αδύναμη και τη βιομηχανία να δοκιμάζεται από υψηλό κόστος, χαμηλή παραγωγική αξιοποίηση και αυξημένη αβεβαιότητα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank Economic Research.

Η κυβέρνηση της χώρας αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις της για την αύξηση του ΑΕΠ, μειώνοντάς τες από 1% σε 0,5% για φέτος, καθώς η απότομη άνοδος των τιμών της ενέργειας αναμένεται να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες ύψους 1 τρισ. ευρώ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οικονομολόγοι, όπως ο επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank, Jörg Krämer, ο οποίος δήλωσε στους Financial Times ότι είναι πολύ πιθανό το 2026 να αποτελέσει ακόμη μία χαμένη χρονιά από πλευράς ανάπτυξης. Αντίστοιχα, ο επικεφαλής του think-tank Ifo, Clemens Fuest, ανέφερε ότι η στασιμότητα αποτελεί τη νέα κανονικότητα και ότι η ανάπτυξη θα επανέλθει κάποια στιγμή, χωρίς ωστόσο να μπορεί ακόμη να εκτιμηθεί το πότε.

Σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση, οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι εξαγωγές και η εγχώρια κατανάλωση παραμένουν στάσιμες. Ο Γερμανός καγκελάριος Merz προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία θα είναι αισθητές για μεγάλο χρονικό διάστημα και ανακοίνωσε πακέτο βραχυπρόθεσμων μέτρων ύψους 1,6 δισ. ευρώ για την ανακούφιση από την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Πιέσεις σε πληθωρισμό και αγορά εργασίας

Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία της Γερμανίας έχει επίσης επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα τον Απρίλιο του 2026, στις -14,5 μονάδες, συγκριτικά με άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως η Γαλλία (-8,4) και η Ισπανία (-5,1). Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές τόσο ως προς την τρέχουσα κατάσταση όσο και ως προς τις προσδοκίες τους.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη επηρεάσει τις τιμές καταναλωτή. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε τον Μάρτιο του 2026 στο 2,7%, στο υψηλότερο επίπεδο των δύο τελευταίων ετών, λόγω της απότομης αύξησης των τιμών ενέργειας κατά 7,2% σε ετήσια βάση. Η πρόσφατη εκτίμηση της κυβέρνησης για τον πληθωρισμό του 2026 διαμορφώνεται επίσης στο 2,7%.

Στην αγορά εργασίας, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε οριακά τον Μάρτιο του 2026, κατά 49.000 άτομα, παραμένοντας στα 3,021 εκατ., ενώ το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 6,4%. Η αγορά εργασίας παραμένει γενικά σε καλή κατάσταση, ωστόσο αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, της αποβιομηχάνισης, των περικοπών θέσεων εργασίας στη μεταποίηση και της αυξανόμενης χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η βιομηχανία στο επίκεντρο της πίεσης

Το ενεργειακό σοκ, μετά και το σοκ των αμερικανικών δασμών, επιδεινώνει δομικά προβλήματα της γερμανικής οικονομίας, όπως η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, η περιορισμένη αύξηση της παραγωγικότητας και η διογκούμενη γραφειοκρατία. Παράλληλα, ανατρέπει τα σχέδια για την ενίσχυση της ανάπτυξης και περιπλέκει τις ήδη δύσκολες μεταρρυθμίσεις του κράτους πρόνοιας. Η υψηλή αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά τόσο τις αποφάσεις για ιδιωτικές επενδύσεις όσο και την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Σε κλαδικό επίπεδο, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ακολουθεί πτωτική πορεία από τις αρχές του προηγούμενου έτους. Τον Μάρτιο του 2025 είχε διαμορφωθεί στις 101,2 μονάδες, ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026 υποχώρησε στις 87 μονάδες. Η ενεργοβόρος βιομηχανία της Γερμανίας παραμένει αποδυναμωμένη από τις προηγούμενες κρίσεις, με την τρέχουσα κατάσταση να επιβαρύνει περαιτέρω τις συνθήκες παραγωγής.

Ειδικότερα, η παραγωγή στη χημική και φαρμακευτική βιομηχανία, βασικούς πυλώνες της γερμανικής βιομηχανίας, έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά στα τέλη του 2004 και παραμένει στάσιμη τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της Bundesbank. Όπως δήλωσε στους Financial Times ο Henrik Meincke, επικεφαλής οικονομολόγος της Γερμανικής Ένωσης Χημικής Βιομηχανίας, πολλές επιχειρήσεις κλείνουν μονάδες παραγωγής και αντιμετωπίζουν προβλήματα χαμηλής αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και υψηλής πίεσης στα περιθώρια κέρδους.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων στη Γερμανία εκτοξεύθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών, ξεπερνώντας τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009.

Ωστόσο, εάν η κυβέρνηση καταφέρει να εφαρμόσει το δημοσιονομικό της πακέτο, η τόνωση της οικονομίας θα μπορούσε να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αποτυπωθεί σε υψηλότερη κατανάλωση και απασχόληση.