Αυξημένα κέρδη κατέγραψαν οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες της Γαλλίας, χάρη στη βελτίωση των δραστηριοτήτων λιανικής τραπεζικής, ωστόσο δεν κατάφεραν να επωφεληθούν από την έκρηξη στο trading που ενίσχυσε τους ανταγωνιστές τους στη Wall Street.

Ένα ασθενέστερο δολάριο δυσχέρανε την προσπάθεια των BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole και άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών να αποκομίσουν οφέλη από την περίοδο έντονων συναλλαγών στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς τα κέρδη τους μετατρέπονται σε ευρώ, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο πόλεμος στο Ιράν και η παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα αύξησαν τη μεταβλητότητα στις αγορές, ενώ, σύμφωνα με τις γαλλικές τράπεζες, η ζήτηση από ευρωπαίους πελάτες για αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το trading ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τις ΗΠΑ.

Η BNP Paribas, η μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας, ανακοίνωσε αύξηση 9% στα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου, τα οποία ανήλθαν στα 3,2 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ξεπερνώντας τις προβλέψεις. Η επίδοση αυτή ενισχύθηκε από τη σημαντική αύξηση των εσόδων από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, τα έσοδα από την επενδυτική τραπεζική μειώθηκαν κατά 0,8% στα 5,2 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα από τις αγορές αυξήθηκαν κατά 2,5%, καθώς τα κέρδη από τις συναλλαγές μετοχών αντιστάθμισαν τα στάσιμα έσοδα από το fixed income. Παρ’ όλα αυτά, η επίδοση αυτή υπολείπεται σημαντικά των αυξήσεων άνω του 20% που κατέγραψαν στο πρώτο τρίμηνο τράπεζες όπως η Morgan Stanley και η JPMorgan. Αντίστοιχα, η ελβετική UBS κατάφερε επίσης να αξιοποιήσει τη μεταβλητότητα των αγορών.

Τα έσοδα της BNP Paribas από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε χρηματοδοτήσεις και συμφωνίες μειώθηκαν σχεδόν κατά 10%, με την τράπεζα να επισημαίνει «καθυστερημένη δραστηριότητα» τον Μάρτιο, συνδεδεμένη με γεωπολιτικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στο Ιράν.

Οι Crédit Agricole και Société Générale κατέγραψαν πιο έντονη επιβράδυνση στο fixed income. Στη δεύτερη, τα έσοδα από συναλλαγές σε ομόλογα και νομίσματα μειώθηκαν κατά 18%, φτάνοντας τα 571 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, υποαποδίδοντας σε σχέση με ανταγωνιστές και άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες όπως η Deutsche Bank και η Barclays.

Οι δυσκολίες στο trading, που σύμφωνα με τις τράπεζες συνδέονται και με τη χαμηλότερη ζήτηση από ευρωπαίους πελάτες σε σύγκριση με τους αμερικανούς, επισκίασαν τα θετικά αποτελέσματα των γαλλικών τραπεζών.

Για αρκετά χρόνια, οι γαλλικές τράπεζες δεν μπορούσαν να επωφεληθούν πλήρως από την άνοδο των επιτοκίων σε σχέση με πολλούς ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές, καθώς τα δάνειά τους ήταν σε μεγάλο βαθμό «κλειδωμένα» σε σταθερά επιτόκια. Πλέον, ωστόσο, αρχίζουν να καλύπτουν το χαμένο έδαφος μέσω της χορήγησης νέων δανείων, ενισχύοντας τα έσοδα από τη λιανική τραπεζική.

Τα καθαρά κέρδη της BNP Paribas αποτέλεσαν ρεκόρ για πρώτο τρίμηνο, ενώ η τράπεζα προχώρησε και σε περικοπές κόστους, βελτιώνοντας παράλληλα τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Η Société Générale, η οποία υλοποιεί σχέδιο αναδιάρθρωσης υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Σλαβομίρ Κρούπα, ανακοίνωσε επίσης αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 5,5% στα 1,7 δισ. ευρώ. Η επίδοση αυτή οφείλεται εν μέρει σε περαιτέρω περικοπές κόστους, τις οποίες η αναλύτρια της Barclays Φλόρα Μποκαούτ χαρακτήρισε θετικές.

«Το κόστος είναι το θετικό στοιχείο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις κατά 2% και δείχνοντας συνεχή έλεγχο δαπανών», δήλωσε η ίδια.

Τα κέρδη της Crédit Agricole αυξήθηκαν κατά 1,8% στα 1,7 δισ. ευρώ στο τρίμηνο έως τις 31 Μαρτίου, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Refinitiv.

Η τράπεζα ανακοίνωσε αυξημένο κόστος πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με πέρυσι, καθώς προχώρησε σε σειρά προβλέψεων, συμπεριλαμβανομένων 28 εκατ. ευρώ στην επενδυτική της τράπεζα για «γεω-τομεακούς» κινδύνους που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε, πρόκειται για προληπτική κίνηση ώστε να αποτυπωθούν πιθανές οικονομικές επιπτώσεις σε ορισμένους τομείς.

Τόσο η BNP Paribas όσο και η Crédit Agricole προχώρησαν σε προβλέψεις για την κάλυψη νομικών κινδύνων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο ρυθμιστικού προγράμματος αποζημιώσεων για οδηγούς που υποστηρίζουν ότι έλαβαν παραπλανητική χρηματοδότηση αυτοκινήτων. Οι προβλέψεις της BNP ανήλθαν σε 219 εκατ. ευρώ, ενώ της Crédit Agricole σε 17 εκατ. ευρώ.