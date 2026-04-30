Κλιμακώνεται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον γνωστό παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, με αφορμή σχόλιο του τελευταίου για τη Μελάνια Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε με νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, στρέφοντας τα πυρά του κατά του τηλεοπτικού δικτύου ABC και ζητώντας την απομάκρυνση του παρουσιαστή.

«Πότε θα απολύσει το “ABC Fake News Network” τον πραγματικά καθόλου αστείο Τζίμι Κίμελ;» έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Ο κόσμος είναι θυμωμένος. Καλύτερα να γίνει σύντομα».

Η νέα ένταση πυροδοτήθηκε από απόσπασμα εκπομπής, στο οποίο εμφανίζεται η Μελάνια Τραμπ μαζί με τον γιο τους, Μπάρον Τραμπ.

Ο Τζίμι Κίμελ σχολίασε:

«Η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα».

Η ατάκα αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και άνοιξε νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και του δημοφιλούς latenight παρουσιαστή.

Λίγες ημέρες πριν τη νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, η Μελάνια Τραμπ είχε τοποθετηθεί δημόσια, ζητώντας από το ABC να αναλάβει δράση.

«Αρκετά πια. Ήρθε η ώρα το ABC να πάρει θέση», ανέφερε σε ανάρτησή της, προσθέτοντας: «Άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να σπέρνουν μίσος».