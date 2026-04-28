Ο παρουσιαστής νυχτερινής εκπομπής, Τζίμι Κίμελ, υπερασπίστηκε δημόσια ένα αμφιλεγόμενο αστείο του, στο οποίο χαρακτήρισε τη Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα», λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό με πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον. Η πρώτη κυρία είχε χαρακτηρίσει το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής του ως «μισαλλόδοξο και βίαιο», ενώ ο Λευκός Οίκος είχε καλέσει το δίκτυο ABC να απολύσει τον κωμικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά τη μετάδοση του αποσπάσματος, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, όπου παρευρίσκονταν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ. Οι Αρχές ανέφεραν ότι η επίθεση ενδέχεται να είχε στόχο μέλη της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Τζίμι Κίμελ υποστήριξε ότι το αρχικό αστείο αποτελούσε ένα «ελαφρύ πείραγμα» σχετικά με τη διαφορά ηλικίας των 23 ετών μεταξύ του προέδρου και της συζύγου του. Στο επίμαχο απόσπασμα της περασμένης Πέμπτης είχε δηλώσει: «Η πρώτη κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, έχετε μια λάμψη σαν μέλλουσα χήρα».

Στον πρώτο του μονόλογο στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, ο παρουσιαστής επανήλθε στο θέμα, τονίζοντας ότι το σχόλιο ήταν «ένα πολύ ελαφρύ αστείο» που αναφερόταν στο γεγονός ότι «εκείνος (ο πρόεδρος Τραμπ) πλησιάζει τα 80 και εκείνη είναι νεότερη από εμένα». Πρόσθεσε ότι «σε καμία περίπτωση δεν αποτελούσε προτροπή για δολοφονία και το γνωρίζουν αυτό», επισημαίνοντας ότι εδώ και χρόνια έχει εκφραστεί δημόσια κατά της ένοπλης βίας.

Παράλληλα, ανέφερε: «Συμφωνώ ότι η μισαλλόδοξη και βίαιη ρητορική είναι κάτι που πρέπει να απορρίψουμε. Νομίζω ότι ένα καλό σημείο για να ξεκινήσουμε είναι να κάνετε μια συζήτηση με τον σύζυγό σας σχετικά με αυτό».

Από την πλευρά της, η Μελάνια Τραμπ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X τη Δευτέρα, δήλωσε ότι «άνθρωποι όπως ο Κίμελ δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να διαδίδουν μίσος». Τόνισε επίσης ότι «ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία, τα λόγια του είναι διαβρωτικά και βαθαίνουν την πολιτική ασθένεια στην Αμερική», ενώ διερωτήθηκε «πόσες φορές η ηγεσία του ABC θα συνεχίσει να επιτρέπει την απαράδεκτη συμπεριφορά του σε βάρος της κοινωνίας μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social το απόγευμα της ίδιας ημέρας, δήλωσε ότι εκτιμά το γεγονός πως πολλοί άνθρωποι εξοργίστηκαν με τα σχόλια του Κίμελ, χαρακτηρίζοντάς τα «προτροπή σε βία». Πρόσθεσε ότι «αυτό ξεπερνά κάθε όριο» και ότι «ο Τζίμι Κίμελ θα πρέπει να απολυθεί άμεσα από την Disney και το ABC».

Το BBC έχει επικοινωνήσει με το ABC για σχόλιο σχετικά με το θέμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζίμι Κίμελ είχε τεθεί εκτός αέρα τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από σχόλια που έκανε για τον πυροβολισμό του συντηρητικού influencer, Τσάρλι Κερκ. Σε μονόλογό του είχε αναφέρει ότι η «ομάδα Maga», αναφερόμενος στους υποστηρικτές του Τραμπ, προσπαθούσε να «αποκομίσει πολιτικά οφέλη» από τη δολοφονία του Κερκ. Η εκπομπή του επανήλθε στον αέρα μία εβδομάδα αργότερα.

Μετά την επιστροφή του, ο Κίμελ είχε δηλώσει ότι κατανοεί πως κάποιοι θεώρησαν τα σχόλιά του για τον θάνατο του Κερκ «ακατάλληλα χρονικά ή ασαφή ή ίσως και τα δύο», προσθέτοντας: «Καταλαβαίνω γιατί είστε αναστατωμένοι».

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, ένα παλαιότερο απόσπασμα του αστείου της Πέμπτης επανήλθε στην επικαιρότητα και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τους πυροβολισμούς, με επικριτές να κατηγορούν τον κωμικό ότι ενθαρρύνει την πολιτική βία. Αρκετοί συντηρητικοί χρήστες ζήτησαν την απομάκρυνσή του από την τηλεόραση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ απομακρύνθηκαν χωρίς να τραυματιστούν από το δείπνο το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά σε σημείο ελέγχου ασφαλείας στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Washington Hilton. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το δείπνο αποτέλεσε «μια αρκετά τραυματική εμπειρία» για τη σύζυγό του.

Ο ύποπτος, που ταυτοποιήθηκε ως ο 31χρονος, Κόουλ Τόμας Άλεν, ακινητοποιήθηκε από πράκτορες κοντά σε σκάλα που οδηγούσε σε αίθουσα χορού, όπου λάμβανε χώρα το δείπνο με τη συμμετοχή εκατοντάδων δημοσιογράφων, αξιωματούχων και δημόσιων προσώπων.

Ο Άλεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα, όπου κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου. Αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για παραβάσεις σχετικές με όπλα που συνδέονται με το περιστατικό, χωρίς να δηλώσει ενοχή.