Μια φράση του Τζίμι Κίμελ στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει ένας νέος γύρος άγριας αντιπαράθεσης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον κόσμο της αμερικανικής τηλεόρασης. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, με μια μακροσκελή παρέμβασή του, ζήτησε επίσημα από τη Disney και το δίκτυο ABC να τερματίσουν τη συνεργασία τους με τον γνωστό παρουσιαστή, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του αποτελούν ευθεία απειλή.

Η αναφορά στη Μελάνια που πυροδότησε την οργή

Όλα ξεκίνησαν όταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, ο Τζίμι Κίμελ παρουσίασε ένα επεξεργασμένο βίντεο που εμφάνιζε τη Μελάνια Τραμπ και τον γιο τους, Μπάρον, να βρίσκονται δήθεν στο κοινό του στούντιο. Σχολιάζοντας την εικόνα της Πρώτης Κυρίας, ο παρουσιαστής ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η Πρώτη μας Κυρία, Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μια μέλλουσα χήρα».

Η ατάκα αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μέσω του Truth Social εξαπέλυσε μύδρους, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως μια «πραγματικά σοκαριστική» κίνηση που στοχεύει την οικογένειά του με δόλιο τρόπο.

Το περιστατικό με τον ένοπλο και η κατηγορία για βία

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε το χιούμορ του παρουσιαστή με ένα σοβαρό περιστατικό ασφαλείας που σημειώθηκε λίγο αργότερα, όταν ένας ένοπλος άνδρας επιχείρησε να εισβάλει στον χώρο όπου διεξαγόταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ ήταν σαφής ως προς τις προθέσεις του:

«Εκτιμώ ότι πολλοί άνθρωποι έχουν εξοργιστεί από την απεχθή προτροπή σε βία του Κίμελ και, κανονικά, δεν θα αντιδρούσα σε οτιδήποτε λέει, αλλά αυτό ξεπερνά κάθε όριο. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί άμεσα από τη Disney και το ABC. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος δεν παρέλειψε να σχολιάσει την επαγγελματική πορεία του αντιπάλου του, σημειώνοντας για τον Τζίμι Κίμελ ότι «σε καμία περίπτωση δεν είναι αστείος — όπως αποδεικνύεται από τα τραγικά του ποσοστά τηλεθέασης».

Σύμφωνα με την πλευρά του Τραμπ, η χρήση ενός «ψεύτικου βίντεο» για να δημιουργηθούν εντυπώσεις σχετικά με την παρουσία της συζύγου και του γιου του στο πλατό, ήταν μια κίνηση που «δεν συνέβαινε και δεν θα συνέβαινε ποτέ», επιρρίπτοντας στον παρουσιαστή την ευθύνη για ένα κλίμα που, όπως ισχυρίζεται, ενθαρρύνει ακραίες συμπεριφορές.