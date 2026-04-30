Σοβαρή υπόθεση παράνομου οίκου ευγηρίας, όπου, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ηλικιωμένοι άνθρωποι ζούσαν μέσα σε απαράδεκτες συνθήκες, απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές, μετά από καταγγελία συγγενούς μιας εκ των φιλοξενούμενων στον χώρο, που βρίσκεται σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Από την Αστυνομία έχει συλληφθεί η 72χρονη ιδιοκτήτρια του χώρου, η οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα κατηγορούμενη για έκθεση, εκβίαση, αλλά και παράβαση του νόμου για την προστασία των ζώων, καθώς, εκτός των άλλων είχε και ζώα στον ίδιο χώρο, για τα οποία, μάλιστα, της επιβλήθηκε και πρόστιμο 6.500 ευρώ.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 72χρονης μετά από καταγγελία της κόρης μιας ηλικιωμένης που φιλοξενείτο στον οίκο, η οποία ανέφερε ότι η ιδιοκτήτρια της ζήτησε εκβιαστικά πολύ περισσότερα χρήματα από τα συμφωνηθέντα αρχικώς, για να κρατήσει τη μητέρα της, απειλώντας παράλληλα ότι θα την πετούσε έξω.

Η γυναίκα πήρε τότε την μητέρα της και την μετέφερε σε νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη και κακοποιημένη.

Μετά από αυτό έγινε έφοδος από αστυνομικούς και υπαλλήλους της Περιφέρειας στο διαμέρισμα, που λειτουργούσε ως χώρος φιλοξενίας ηλικιωμένων χωρίς άδεια, όπου βρήκαν ακόμα τέσσερις γυναίκες με προβλήματα υγείας.

Το διαμέρισμα σφραγίστηκε, ενώ ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος της 72χρονης, η οποία το Σάββατο 2 Μαΐου θα απολογηθεί στον ανακριτή.