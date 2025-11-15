Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η άγρια κακοποίηση μίας 89χρονης γυναίκας στον οίκο ευγηρίας όπου φιλοξενούνταν, όπως καταγγέλλεται από τον ίδιο της τον εγγονό.

Η κυρία Μαρία ήταν υγιής, πρόσχαρη και είχε σώας τας φρένας. Όπως καταγγέλλει ο εγγονός της ωστόσο στο MEGA και τις «Εξελίξεις Τώρα», λίγες ημέρες αφότου μπήκε στο ιδιωτικό γηροκομείο, πήρε την κάτω βόλτα.

«Η κατάσταση της υγείας της ήταν σαν έναν φυσιολογικό άνθρωπο, έπαιρνε την αγωγή της, καταλάβαινε τα πάντα, γνώριζε ανθρώπους. 1.000€ τον μήνα, σημειωτέον ότι η σύνταξη της γιαγιάς ήταν γύρω στα 850€ και τα υπόλοιπα θα τα έβαζα εγώ», είπε ο εγγονός της ηλικιωμένης.

Σοκάρουν οι φωτογραφίες ντοκουμέντα που δείχνουν την 89χρονη να είναι γεμάτη μελανιές από χτυπήματα σε όλο της το σώμα.

«Έβλεπα λίγο τα ποδαράκια της μαυρισμένα. Λέει έπεσε. Βαριανάσαινε η γυναίκα, η κοιλιά της πάρα πολύ φουσκωμένη. Ήταν πολύ μαυρισμένα τα πόδια της και τα πλευρά της», αναφέρει οικογενειακή φίλη της ηλικιωμένης.

Όπως καταγγέλλει στις «Εξελίξεις Τώρα» ο εγγονός της 89χρονης, οι υπεύθυνοι του κέντρου, του είπαν ότι έπεσε και χτύπησε, όμως οι γιατροί που την είδαν τον διαβεβαίωσαν πως η ηλικιωμένη ήταν βάναυσα κακοποιημένη.

«Καταντήσαμε να βλέπουμε τη γιαγιά ετοιμοθάνατη, τουμπανιασμένη, με 87 οξυγόνο και λέω γιατί δεν έχω ενημερωθεί. Λέει ‘η γιαγιά έπεσε’. Λέω ‘πώς έπεσε’; Βλέπετε τη γιαγιά εδώ ότι είναι χτυπημένη. Το αριστερό πόδι κάτω είναι πατημένη, μαυρισμένο. Πιρουέτες έκανε η γιαγιά κι έπεσε;», ανέφερε ο εγγονός της ηλικιωμένης.

«Η γιαγιά σήμερα θα ζούσε»

Μελανιασμένη, με σπασμένα πλευρά και χωρίς οξυγόνο. Έτσι αντίκρισε την πολυαγαπημένη του γιαγιά ο εγγονός της, όταν πήγε να την επισκεφθεί στο γηροκομείο. Η μαρτυρία του στις «Εξελίξεις Τώρα» σοκάρει.

«Γυρνάει ο γιατρός και μου λέει ότι η γιαγιά έχει παραπάνω από 5 – 6 σπασμένα πλευρά. Λέω ορίστε; Αυτό δημιούργησε μία θλάση στον πνεύμονα, δημιούργησε πρόβλημα στην αναπνοή, το πόδι ήταν σπασμένο και έτσι μπήκαμε στην πανεπιστημιακή κλινική όπου η γιαγιά άντεξε εκεί έναν ολόκληρο μήνα».

Όταν οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την η κρισιμότητα της κατάστασής της, την απομάκρυναν από το εν λόγω κέντρο. Όμως, σύμφωνα με τους γιατρούς, η ηλικιωμένη είχε ήδη πάρει την κάτω βόλτα.

«Το στρώμα ήταν έξω στο μπαλκόνι και κοιμόταν σε ένα βρόμικο με ακαθαρσίες αφρολέξ. Μαυρισμένα όλα τα πλευρά της, το μπράτσο της μαυρισμένο. Το προσωπάκι της μαυρισμένο και η γυναίκα δεν μπορούσε να κουνηθεί καθόλου. Θα ζούσε 100%. Η γυναίκα δεν έπασχε από τίποτα. Ήταν πιο υγιής από μένα», ανέφερε οικογενειακή φίλη της ηλικιωμένης.

«Αυτά είναι από κακοποίηση, μου λέγανε. Για αυτό και πήγε και ο ιατροδικαστής. Γιατί είναι οφθαλμοφανές ότι η γιαγιά δεν έπεσε. Όταν ένας άνθρωπος πέφτει, δεν μπορεί να είναι πατημένο το πόδι του πάνω στο κουτεπιέ. Η όλη κατάσταση εκεί έχει να κάνει με ‘ξέπλυμα’ ανθρώπων. Εγώ ζητάω δικαίωση για την ψυχή της γιαγιάς να μπορέσω να ηρεμήσω κι εγώ ο ίδιος, και πολύ περισσότερο ζητάω να μην ξανά γίνει αυτό σε κάποιον άλλον άνθρωπο», ανέφερε ο εγγονός της.

Η 89χρονη κυρία Μαρία «κατέληξε» λίγες ημέρες αργότερα στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Συγγενείς και φίλοι θεωρούν τον θάνατό της άδικο και είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για να δικαιωθεί η μνήμη και η ψυχή της.

Δεκάδες αρνητικές κριτικές για το μοιραίο γηροκομείο

Δεκάδες είναι οι αρνητικές κριτικές στο διαδίκτυο για τον ιδιωτικό οίκο ευγηρίας στα βόρεια προάστια της Αττικής, που καταγγέλλεται για κακομεταχείριση και ξυλοδαρμό ηλικιωμένης.

Βαθιά δυσαρεστημένοι είναι οι συγγενείς που εμπιστεύτηκαν εκεί τους ανθρώπους τους, σύμφωνα με τα όσα εμφανίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του οίκου ευγηρίας.

«Πάρτε τους οικείους σας από εκεί μέσα το συντομότερο. Σήμερα έμαθα πως μία από τις κοπέλες χαστούκισε δύο φορές τον παππού μου επειδή κατούρησε. Πήγα τον πήρα άμεσα. Πλήρης αδιαφορία από τον διευθυντή – γιατρό. Τρύπια σεντόνια, ζέστη απίστευτη, ούτε κρύο νερό, να φέρουμε εμείς ψυγειάκι. Όλοι οι διάδρομοι μυρίζουν τσίσα. Οι κοπέλες απότομες και μιλάνε άσχημα. Έχω καταθέσει καταγγελία. Απαράδεκτο», αναφέρει μία από τις αξιολογήσεις.

«Κάποιες αρνητικές κριτικές μετά, τις οποίες δυστυχώς δεν μπόρεσα να τις δω πριν. Μιλούσανε για να πάρουν κάποιους ανθρώπους για μία κυρία που χτυπάει», αναφέρει ο εγγονός της ηλικιωμένης.

«Θα μπορούσε να ήταν λίγο περιποιημένοι οι χώροι, τα κρεβάτια ανθρώπινα και το προσωπικό να ήταν νορμάλ. Προφανώς ο επικεφαλής δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την εξασφάλιση της καλής διαμονής και περιποίησης των ανθρώπων που φιλοξενεί ο χώρος. Εάν θέλετε να παραμελήσετε τον άνθρωπό σας, να τον πάτε εκεί», λένε άλλες αξιολογήσεις.

Η υπόθεση της κυρίας Μαρίας, που έμελλε να αφήσει την τελευταία της πνοή λίγες ημέρες αφότου έφυγε από το γηροκομείο, όπως όλα δείχνουν δεν είναι και η μοναδική. Συγγενείς ηλικιωμένων καταγγέλλουν δημόσια τις άθλιες συνθήκες λειτουργίας του οίκου ευγηρίας.

«Άθλιες συνθήκες και κακές συμπεριφορές»

Απάνθρωπες συμπεριφορές, βία, παραμέληση και έλλειψη καθαριότητας είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τις αξιολογήσεις των χρηστών του διαδικτύου που στο παρελθόν εμπιστεύτηκαν τους αγαπημένους τους ανθρώπους στο εν λόγω κέντρο.

«Απαράδεκτη συμπεριφορά και αγενέστατοι. Πήρα τηλέφωνο για τον πατέρα μου που είχε άνοια και μου απάντησαν μονολεκτικά σε μία ερώτηση και μετά μου έκλεισαν το τηλέφωνο. Φανταστείτε αν απαντούν με τόση αδιαφορία στο τηλέφωνο, πώς θα συμπεριφέρονται στους ανθρώπους που φιλοξενούν», υποστήριξε συγγενής ηλικιωμένου.

Την ίδια στιγμή, το γηροκομείο διαφημίζεται μέσω της ιστοσελίδας του πως παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, όπως φυσικοθεραπεία αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες.