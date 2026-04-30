Η οικονομική ασφυξία και οι ηχηρές αποχωρήσεις μεγάλων χωρών όπως η Ισπανία απειλούν να τινάξουν στον αέρα τον διαγωνισμό της Eurovision καθώς τα κόστη συμμετοχής αναμένεται να εκτοξευθούν. Ο βετεράνος Σουηδός παραγωγός Κρίστερ Μπιόρκμαν προειδοποιεί πως η αποχώρηση κρατών που συνδέεται με την παρουσία του Ισραήλ δημιουργεί ένα τεράστιο χρηματοδοτικό κενό στην EBU που θα κληθούν να πληρώσουν οι υπόλοιπες χώρες με αυξημένα τέλη από το 2027.



Η κρίση που μαστίζει τον αγαπημένο θεσμό της Ευρώπης παίρνει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις με τον Κρίστερ Μπιόρκμαν να εκφράζει ανοιχτά τους φόβους του για το οικονομικό μέλλον της διοργάνωσης. Ο Σουηδός παραγωγός και πρώην εκπρόσωπος της χώρας του στον διαγωνισμό παραμένει η ηγετική φυσιογνωμία πίσω από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του θεσμού. Από τη συμμετοχή του το 1992 μέχρι την παραγωγή των σόου σε Μάλμε και Στοκχόλμη, ο Μπιόρκμαν έχει σφραγίσει με το όνομά του τις χρονιές 2013, 2016 αλλά και την τριετία 2017-2019. Θεωρείται ο απόλυτος γνώστης των παρασκηνίων και των αναγκών της σύγχρονης Eurovision.



Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο έμπειρος παραγωγός τόνισε πως η απόφαση της Ισπανίας να αποσυρθεί αφήνει μια τεράστια τρύπα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης καθώς πρόκειται για μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη οικονομική συνεισφορά. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να αναγκάσει την EBU να επιβάλει υπέρογκες αυξήσεις στα τέλη συμμετοχής για την έκδοση του 2027 προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες.

Here’s the bit from today’s episode. Christer is saying that 🇪🇸 absence has a negative impact on the EBU, that it’s set to increase costs for next year’s competition and when Melanie Wehbe asks if the returning countries are a good enough compensation he says no. https://t.co/19AE2udwX2 pic.twitter.com/ydz5EDMH8u — Katja / ☮️🕊️ 🇫🇮❤️ (@SchlagerKaty) April 29, 2026

Το πρόβλημα όμως δεν σταματά εκεί καθώς η Ισπανία είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία έχουν επίσης αποχωρήσει από τον διαγωνισμό με τις πληροφορίες να συνδέουν τις κινήσεις αυτές με τις αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Το κόστος συμμετοχής για κάθε χώρα συνυπολογίζεται από το μέγεθος της χώρας αλλά και το μέγεθος και εύρος του δημόσιου τηλεοπτικού φορέα τους.

Ο Μπιόρκμαν προειδοποιεί πως αν το κόστος συνεχίσει να ανεβαίνει οι μικρότερες χώρες με περιορισμένους πόρους θα βρεθούν σε αδιέξοδο και θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν και αυτές τη σκηνή.

Αυτό το ντόμινο αποχωρήσεων απειλεί να αλλοιώσει τον χαρακτήρα της Eurovision μετατρέποντάς την σε ένα κλειστό κλαμπ για λίγους και ισχυρούς ενώ το μέλλον της παραμένει πιο αβέβαιο από ποτέ μέσα σε ένα κλίμα έντονης πολιτικής και οικονομικής πίεσης. Ανησυχίες δημιουργούνται και σε όποια χώρα κερδίσει φέτος, καθώς το κόστος της διοργάνωσης την επόμενη χρονιά θα αυξηθεί επίσης.