Η Τουρκία βυθίζεται ολοένα και περισσότερο σε μια ζοφερή καθημερινότητα ακρίβειας, με το κόστος ζωής για μια τετραμελή οικογένεια να ξεπερνά πλέον κατά πολύ τον κατώτατο μισθό και να αναδεικνύει το βάθος της κοινωνικοοικονομικής κρίσης.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της συνομοσπονδίας εργατικών συνδικάτων TÜRK-İŞ, μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων χρειάζεται 112.660 λίρες τον μήνα, περίπου 2.493 δολάρια, μόνο για να καλύψει βασικές ανάγκες, όταν ο κατώτατος μισθός παραμένει στις 28.075 λίρες, δηλαδή γύρω στα 620 δολάρια. Το χάσμα αυτό αποτυπώνει την κατάρρευση της αγοραστικής δύναμης σε μια χώρα όπου η επίμονη, πολυετής «έκρηξη» τιμών έχει μετατρέψει ακόμη και τα απολύτως απαραίτητα σε είδη πολυτελείας.

Η ίδια έρευνα καταγράφει ότι μόνο για μια στοιχειωδώς υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, το λεγόμενο «όριο πείνας», μια τετραμελής οικογένεια στην Τουρκία χρειάζεται 34.586 λίρες τον μήνα, περίπου 766 δολάρια. Το «όριο φτώχειας», που περιλαμβάνει όλα τα βασικά έξοδα – στέγαση, ρεύμα, μεταφορές, ένδυση, εκπαίδευση και υγεία – εκτινάσσεται επίσης στις 112.660 λίρες, επιβεβαιώνοντας ότι ο κατώτατος μισθός αρκεί πλέον για λιγότερο από το ένα τέταρτο των απαραίτητων δαπανών. Για έναν μόνο εργαζόμενο, το μηνιαίο κόστος διαβίωσης έχει ανέβει στις 44.802 λίρες, σχεδόν στα 992 δολάρια, αφήνοντας ελάχιστο περιθώριο επιβίωσης σε όσους αμείβονται με μισθούς κοντά στο κατώτατο όριο.

Τουρκία: το κόστος ζωής «καταπίνει» τον κατώτατο μισθό

Σύμφωνα με την TÜRK-İŞ, οι δαπάνες για τρόφιμα μιας τετραμελούς οικογένειας στην Τουρκία αυξήθηκαν κατά 5,47% μόνο σε έναν μήνα, ενώ σε διάστημα 12 μηνών η αύξηση φθάνει το 43,9%, με τη μέση ετήσια άνοδο στο 40%. Από την αρχή του έτους, μόνο το κόστος τροφίμων έχει εκτιναχθεί κατά 14,74%, δείχνοντας ότι η ακρίβεια «χτυπά» πρώτα και πιο βάναυσα το τραπέζι των νοικοκυριών. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τη συνεχή πίεση που δέχονται τα οικογενειακά εισοδήματα, σε μια οικονομία όπου το επίσημο ποσοστό πληθωρισμού μπορεί να υποχωρεί σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά, αλλά οι τιμές στην καθημερινότητα εξακολουθούν να τρέχουν με ταχύτητα.

Η Τουρκία ζει με τον υψηλό πληθωρισμό εδώ και χρόνια: τα επίσημα δεδομένα δείχνουν ότι ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή παραμένει σε διψήφια επίπεδα από το 2019, ενώ ξεπέρασε το 75% τον Μάιο του 2024 πριν αρχίσει να επιβραδύνεται. Σήμερα κινείται περίπου στο 31% με βάση τα επίσημα στοιχεία, μια επίδοση που παραμένει εξαιρετικά υψηλή για μια χώρα όπου μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού αμείβεται με τον κατώτατο μισθό ή ελαφρώς παραπάνω. Συνδικαλιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι περίπου οι μισοί εργαζόμενοι λαμβάνουν αποδοχές κοντά στο επίπεδο του κατώτατου, γεγονός που σημαίνει ότι για εκατομμύρια πολίτες το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί ούτε κατά προσέγγιση για να καλύψει τις βασικές δαπάνες.

Τουρκία: Κρίση εισοδημάτων και πολιτική ευθύνη

Η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στην Τουρκία συνοδεύεται από υψηλή ανεργία και σοβαρή υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό μείγμα κοινωνικής δυσαρέσκειας και πολιτικής ασφυξίας.

Τα τελευταία χρόνια, η χώρα κατηγορείται για «ολίσθηση» προς τον αυταρχισμό, με επικριτές να επιρρίπτουν προσωπικά στον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την ευθύνη για κακοδιαχείριση της οικονομίας, άδειασμα των κρατικών ταμείων και εγκαθίδρυση ενός συστήματος συγκεντρωτικής εξουσίας, όπου η διαφωνία τιμωρείται και οι αντίπαλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με διώξεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αδυναμία μεγάλου μέρους της κοινωνίας να ανταποκριθεί στο κόστος ζωής εντείνει τις πιέσεις στην κυβέρνηση, αλλά και την ανασφάλεια για την επόμενη μέρα.