Χωρίς οπαδούς του Ολυμπιακού θα διεξαχθεί το παιχνίδι της Κυριακής (3/11) με τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League, έπειτα από απόφαση της αστυνομίας και του υπουργείου Αθλητισμού.

Οι οργανωμένοι οπαδοί των δύο ομάδων ήθελαν να κάνουν ένα… ταξίδι στον χρόνο και να γυρίσουν στην εποχή που υπήρχαν οπαδοί των φιλοξενούμενων στα ντέρμπι. Έτσι, συμφώνησαν μεταξύ τους για παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού στην Τούμπα και του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη.

Η αστυνομία, όμως, δεν συμφωνεί με κάτι τέτοιο και αρνητικό ήταν και το υπουργείο Αθλητισμού, οπότε αποφασίστηκε οριστικά πως δεν θα υπάρχουν οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας σε κανέναν εκ των δύο αγώνων.

Το έγγραφο της αστυνομίας για το θέμα αναφέρει τα εξής: «Με τον αριθμ. πρωτ. 3560/26/930621/27-04-2026 έγγραφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, με το οποίο εισηγείται την έκδοση απόφασης που να απαγορεύει τη διάθεση εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (Π.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ) καθώς και οργανωμένης μετακίνησης αυτών για την εν θέματι αθλητική συνάντηση».

Έπειτα από αυτό, ο υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε «την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης καθώς και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων: «Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.Κ. – Π.Α.Ε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 03/05/2026 και ώρα 19:00, στο γήπεδο Τούμπας, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Κατά τα λοιπά, για τη διεξαγωγή του αγώνα απαιτείται η συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για αθλούμενους και θεατές».