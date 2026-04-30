Σοκ προκαλεί περιστατικό σχολικής βίας στην Αίγινα, όπου μια 16χρονη μαθήτρια φέρεται να έφτασε στο σημείο να απειλήσει συμμαθητές της με σουγιά, έπειτα από χρόνια συστηματικού bullying.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής σε στάση λεωφορείου, όταν η ανήλικη έβγαλε σουγιά και απείλησε συνομήλικους της. Μετά τη σύλληψή της, φέρεται να δήλωσε στις Αρχές πως δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει κανέναν, αλλά ήθελε να βάλει τέλος στην πίεση που δεχόταν.

Όπως υποστήριξε, εδώ και τρία χρόνια ήταν στόχος συνεχούς εκφοβισμού από συμμαθητές της.

Η μητέρα της 16χρονης επιβεβαιώνει ότι το παιδί δεχόταν ενοχλήσεις στο σχολικό περιβάλλον, αν και εμφανίζεται να υποβαθμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού.

«Την πείραζαν. Εντάξει τώρα, δεν θα το συνεχίσουμε. Δεν ξέρω γιατί την πειράζουν, γιατί έτσι συμβαίνει με όλα τα παιδιά στο σχολείο. Το ένα πειράζει το άλλο. Την έχουν ενοχλήσει ξανά», ανέφερε.

Παράλληλα, σχολιάζοντας το συμβάν, πρόσθεσε: «Ένα σουγιαδάκι είχε στην τσέπη της κλειστό. Δεν έκανε τίποτα. Το μεγαλοποίησαν. Εδώ πέρα γίνονται φόνοι, σκοτώνουν, βιασμοί, χίλια δυο, με εμάς ασχολούνται;».

Συγγενικά πρόσωπα περιγράφουν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο οικογενειακό περιβάλλον, στο οποίο μεγάλωσε η ανήλικη. «Μέσα σε προβλήματα μεγάλωσε. Αυτά που έχει δει το κοριτσάκι άμα τα είχαν δει άλλοι στη ζωή τους…», αναφέρει χαρακτηριστικά συγγενής, κάνοντας λόγο για εντάσεις και βίαιες καταστάσεις στο σπίτι στο παρελθόν.

Όπως σημειώνεται, μετά τον θάνατο του πατέρα της, η 16χρονη ζει με τη μητέρα της, ενώ τα προβλήματα φαίνεται να συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είχαν προηγηθεί προσπάθειες επικοινωνίας με το σχολείο και άλλους γονείς, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω, ότι απλώς έκαναν bullying του παιδιού. Πολλά παιδιά μαζί. Τώρα θα πρέπει να γίνει συνάντηση με τους γονείς και τους καθηγητές, αλλιώς θα επέμβει εισαγγελέας», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο.

Από την πλευρά του σχολείου, επισημαίνεται πως αρμόδια για επίσημη ενημέρωση είναι η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.