Τραγικός θάνατο βρήκε μια γυναίκα 54 ετών η οποία ήταν διευθύντρια δημοτικού σχολείου στον Κολωνό και το πρωί της Τρίτης 28/4 αντί να πάει στην εργασία της, ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας και έπεσε στο κενό.

Τη νεκρή γυναίκα εντόπισε ο σύζυγός της, ο οποίος κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Ο ίδιος μάλιστα κατήγγειλε στις Αρχές, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 29/4 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» πως η γυναίκα του αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή της λόγω αφόρητης πίεσης που δεχόταν στο σχολείο.

Ο σύζυγός της καταγγέλλει bullying στο σχολείο όπου εργαζόταν

Ειδικότερα, ο σύζυγος της 54χρονης ανέφερε στις Αρχές πως η γυναίκα του τα τελευταία δύο χρόνια ήταν θύμα bullying και δεν ήθελε να πάει στο σχολείο αλλά και ότι αρκετοί γονείς και καθηγητές την πίεζαν ασφυκτικά. Μάλιστα, σε κάποιες από τις συζητήσεις τους, του είχε πει πως θέλουν να την πάνε στον εισαγγελέα και να την κλείσουν φυλακή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες όταν ο ίδιος τη ρωτούσε τι ακριβώς έχει συμβεί, εκείνη δεν του απαντούσε. Ο άνδρας ανέφερε στην αστυνομία πως η γυναίκα του ήταν πολύ ευαίσθητο άτομο και δεν άντεξε όλα αυτά που της έκαναν και θέλει να κυνηγήσει το θέμα δικαστικά.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έχει δώσει ήδη εντολή για ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες και από την έρευνα που έγινε, προέκυψε ότι δεν έχει γίνει ποτέ καταγγελία σε βάρος της 54χρονης.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.