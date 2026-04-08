Ο διοικητής της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά της Χεζμπολάχ ισοδυναμεί με επίθεση εναντίον της χώρας, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ο Ματζίντ Μουσαβί πρόσθεσε ότι «το πεδίο είναι έτοιμο για μια σφοδρή απάντηση στα εγκλήματα και τη βαρβαρότητα του [ισραηλινού] καθεστώτος».

«Αγαπημένε μου λαέ, το πραγματικό καύσιμο των πυραύλων είναι η παρουσία σας στους δρόμους», σημείωσε ακόμη.

Το Fars μετέδωσε επίσης ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, στην οποία κατηγορείται το Ισραήλ για μια «βίαιη σφαγή στη Βηρυτό».

«Προειδοποιούμε αυστηρά την προδοτική Αμερική και τον σιωνιστή συνεργό-εκτελεστή της ότι, εάν δεν σταματήσει άμεσα η επίθεση κατά του αγαπημένου μας Λιβάνου, θα επιτελέσουμε το καθήκον μας και θα δώσουμε μια οδυνηρή απάντηση στους κακόβουλους επιτιθέμενους στην περιοχή», προστίθεται στην ανακοίνωση.