Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν πως θεωρούν ότι το Ιράν οφείλει να αποζημιώσει για τις ζημιές που προκάλεσαν οι επιθέσεις του σε χώρες του Κόλπου. Την ίδια στιγμή, κάλεσαν τις ΗΠΑ να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της συμφωνίας για την εκεχειρία.

Τα Εμιράτα «ζητούν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις διατάξεις της συμφωνίας ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης δέσμευση του Ιράν για άμεση παύση όλων των εχθροπραξιών στην περιοχή και το πλήρες κι άνευ όρων άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΑΕ.

Σε ό,τι αφορά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον κρατών του Κόλπου, απαιτείται «αταλάντευτη στάση, ιδίως για να διασφαλιστεί πως το Ιράν θα λογοδοτήσει» για τις καταστροφές και θα κληθεί να καταβάλει αποζημιώσεις, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.