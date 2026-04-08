Η παγκόσμια προσοχή είναι στραμμένη στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς τη στιγμή που η Τεχεράνη καταγγέλλει παραβίαση της εκεχειρίας, το Ισραήλ δηλώνει πως είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη για νέο γύρο επιθέσεων, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ χαρακτήρισε «παράλογη» τη συμφωνηθείσα εκεχειρία, καταγγέλλοντας ότι παραβιάστηκαν τρεις βασικοί όροι του σχεδίου 10 σημείων ενόψει των διαπραγματεύσεων που αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Πακιστάν.

Ο Γαλιμπάφ αναφέρθηκε στη συνέχιση των επιθέσεων στον Λίβανο, στην παραβίαση του ιρανικού εναέριου χώρου από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και στην άρνηση του δικαιώματος του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Την ίδια ώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ετοιμοπόλεμος και προσπάθησε να κατευνάσει την απογοήτευση στο Ισραήλ, επειδή σταμάτησαν οι σκοτωμοί.

«Είμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη, έτοιμοι για πόλεμο στο Ιράν ανά πάσα στιγμή», είπε ο Νετανιάχου, τονίζοντας ότι η χώρα του έχει λόγο στις εξελίξεις.

אני רוצה להודות לכם, לעם הנפלא שלנו.

כשאתם גיליתם חוסן כשישבתם בממ"דים ובמקלטים, אנחנו השגנו יחד הישגים אדירים.

לוחמינו בחזית – ואתם בעורף.

אבל לפני הכל, אני מבקש להרכין ראש בפני יקירינו שנפלו במערכה הזאת.

אני מבקש לחבק את המשפחות השכולות ולשלוח בשם כולכם איחולי החלמה מהירה… pic.twitter.com/Z3jDIofs3R — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 8, 2026

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος με τη στάση του ΝΑΤΟ στον πόλεμο, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Η Καρολάιν Λεβίτ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, δήλωσε, εκφράζοντας τις απόψεις του Αμερικανού προέδρου: «Το ΝΑΤΟ έδωσε εξετάσεις και απέτυχε. Είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες».

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον και αναμένεται να θέσει το ζήτημα της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, επειδή η Αμερική δεν έλαβε υποστήριξη στον πόλεμο που ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή.