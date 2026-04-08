Το πρακτορείο Fars του Ιράν μετέδωσε ότι σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.

Άλλο ιρανικό μέσο, το Press TV, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «θα τιμωρήσει» το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, «κατά παράβαση της κατάπαυσης του πυρός».

Σύμφωνα εξάλλου με το πρακτορείο Tasnim, που επικαλείται επίσης μία πηγή την οποία δεν κατονομάζει, το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, αποτελούσε μέρος της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, υποστήριξε, σημειώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «εντοπίζουν στόχους» για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

Παρ’ όλα αυτά ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία που συμφώνησαν οι ΗΠΑ με το Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ⁠Axios επικαλούμενο την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μίλησε σήμερα για “παραβιάσεις της εκεχειρίας” από το Ισραήλ στον Λίβανο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον διοικητή των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, χώρας που είχε ρόλο μεσολαβητή για την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο Αμπάς Αραγτσί και ο ισχυρός αρχηγός του πακιστανικού στρατού, ο στρατάρχης Ασίρ Μουνίρ, “υπογράμμισαν τη σημασία να εφαρμοστούν τα σημεία συμφωνίας” μεταξύ των δύο χωρών για την “ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή”.

Νύχτα τρόμου στον Λίβανο: Εκρήξεις στη Βηρυτό, εκατοντάδες τραυματίες και 1,2 εκατ. εκτοπισμένοι

Ο Λίβανος βυθίζεται ξανά σε σκηνικό πολέμου, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε τα σφοδρότερα πλήγματα από την έναρξη της τελευταίας φάσης της σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ, παρά το κλίμα εκεχειρίας που διαμορφώθηκε μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν. Οι εκρήξεις που συγκλόνισαν τη Βηρυτό και άλλες περιοχές της χώρας άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για το μέλλον.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του άρθρου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περισσότερα από 100 κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, στην κοιλάδα Μπεκάα και στον νότιο Λίβανο. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, ενώ η εικόνα στο πεδίο ήταν χαοτική, με πολίτες να μεταφέρουν τραυματίες στα νοσοκομεία ακόμη και με μοτοσικλέτες, επειδή τα ασθενοφόρα δεν επαρκούσαν.

Η κρίση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη, καθώς η Χεζμπολάχ φέρεται να σταμάτησε τις επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων νωρίς το πρωί της Τετάρτης, θεωρώντας ότι καλύπτεται από την εκεχειρία. Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία για παύση των εχθροπραξιών με το Ιράν δεν αφορά τον Λίβανο, με αποτέλεσμα οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται κανονικά.

Λίβανος και εκεχειρία: Το μεγάλο κενό που άφησε τη χώρα εκτεθειμένη

Η υπόθεση της εκεχειρίας ανέδειξε αμέσως μια επικίνδυνη ασάφεια γύρω από τον Λίβανο. Ενώ ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ, που είχε διαδραματίσει ρόλο στις διαμεσολαβητικές επαφές, είχε δηλώσει ότι η συμφωνία θα περιλάμβανε και τον Λίβανο, η ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε εντελώς διαφορετική ερμηνεία.

Αυτή η αντίφαση προκάλεσε νέα σύγχυση σε μια χώρα που ήδη δοκιμάζεται σκληρά. Η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πηγές κοντά στην οργάνωση, πίστεψε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της παύσης πυρός και συμμορφώθηκε, όμως ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ παραβίασε τη συμφωνία και προχώρησε σε μαζικά χτυπήματα σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Την ίδια ώρα, και η γαλλική πλευρά παρενέβη, με τον Εμανουέλ Μακρόν να χαρακτηρίζει την κατάσταση στον Λίβανο κρίσιμη και να ζητά να συμπεριληφθεί ρητά σε οποιαδήποτε συμφωνία αποκλιμάκωσης. Αντίστοιχα, και ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν ξεκαθάρισε ότι η Βηρυτός θα συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε η χώρα να ενταχθεί σε κάθε μόνιμη περιφερειακή συμφωνία ειρήνης.

Λίβανος: Βηρυτός, Σιδώνα και νότος σε συνθήκες ανθρωπιστικής πίεσης

Η στρατιωτική κλιμάκωση έχει ήδη επιβαρύνει αφόρητα την ανθρωπιστική κατάσταση στον Λίβανο. Στη Βηρυτό, οι διαδοχικές εκρήξεις προκάλεσαν σκηνές πανικού, με καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό της πρωτεύουσας και πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε σημεία που χτυπήθηκαν. Μεγάλα νοσοκομεία απηύθυναν εκκλήσεις για άμεση προσφορά αίματος, ενώ ο επικεφαλής της συντεχνίας των γιατρών κάλεσε όλους τους γιατρούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να προσφέρουν βοήθεια όπου υπάρχει ανάγκη.

Στον νότιο Λίβανο, αλλά και στη Σιδώνα, τα πλήγματα συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ισραηλινό χτύπημα στη Σιδώνα άφησε πίσω του οκτώ νεκρούς και 22 τραυματίες, ενώ άλλες επιθέσεις, περιλαμβανομένου βομβαρδισμού κοντά σε νοσοκομείο, ενίσχυσαν το κλίμα τρόμου.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι σημαντικό μέρος των επιθέσεων καταγράφηκε σε κατοικημένες περιοχές αμάχων. Παρότι ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για ορισμένες περιοχές του νότιου Λιβάνου και των νότιων προαστίων της Βηρυτού, δεν υπήρξε αντίστοιχη ειδοποίηση για το κέντρο της πρωτεύουσας, το οποίο επίσης χτυπήθηκε.

Λίβανος σε οριακό σημείο με 1,2 εκατομμύρια εκτοπισμένους

Ο Λίβανος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος και με μια εκτεταμένη κρίση εκτοπισμού. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ το Ισραήλ έχει εκδώσει εντολές εκκένωσης που καλύπτουν περίπου το 15% της λιβανικής επικράτειας, κυρίως στον νότο και στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης είναι ήδη βαρύ. Από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άρχισε να εκτοξεύει ρουκέτες προς το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη, περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την ισραηλινή αεροπορική και χερσαία εκστρατεία στον Λίβανο, ανάμεσά τους πάνω από 130 παιδιά και περισσότερες από 100 γυναίκες.

Η κοινωνική και οικονομική πίεση έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Πολίτες που έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους περιγράφουν μια χώρα που δεν αντέχει άλλο. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία εκτοπισμένου από τα νότια προάστια της Βηρυτού, ο οποίος είπε ότι ο Λίβανος «δεν αντέχει άλλο» και ότι «η χώρα καταρρέει οικονομικά και όλα καταρρέουν».

Σε σχολεία και προσωρινά καταφύγια, οικογένειες περιμένουν ένα επίσημο σήμα για να επιστρέψουν. Στη Σιδώνα, χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο σε πρόχειρους χώρους φιλοξενίας, κουβαλώντας ό,τι απέμεινε από την καθημερινότητά τους. Το μεγάλο ερώτημα, όμως, παραμένει ανοιχτό: αν και πότε ο Λίβανος θα μπορέσει να βγει από αυτόν τον νέο κύκλο βίας, χωρίς να βυθιστεί ακόμη περισσότερο στην αποσταθεροποίηση.