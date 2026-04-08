Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα επίθεση στον Λίβανο και συγκεκριμένα στη Βηρυτό, παρά το γεγονός ότι το Ιράν συμφώνησε στην πολυπόθητη εκεχειρία.

Οι IDF σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ επιβεβαίωσαν το γεγονός, σημειώνοντας ότι σε 10 λεπτά ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη συντονισμένη επίθεση σε ολόκληρο τον Λίβανο από την έναρξη της επιχείρησης «Roaring Lion».

«Η επίθεση είχε ως στόχο πάνω από 100 αρχηγεία της Χεζμπολάχ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κέντρα διοίκησης και ελέγχου στη Βηρυτό, τη Μπεκάα και τον νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων:

Τα κέντρα διοίκησης των μυστικών υπηρεσιών και τα κεντρικά αρχηγεία που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις

Υποδομές πυροβολικού και ναυτικών συστημάτων, υπεύθυνες για την εκτόξευση πυραύλων

Δυνάμεις της “Radwan” και της Αεροπορικής Μονάδας — οι ελίτ μονάδες της Χεζμπολάχ».

‼️ In 10 minutes, the IDF completed the largest coordinated strike across Lebanon since the start of Operation Roaring Lion.



The strike targeted 100+ Hezbollah headquarters, military arrays, & command-and-control centers in Beirut, Beqaa and southern Lebanon, including:



•… — Israel Defense Forces (@IDF) April 8, 2026

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, καλώντας τους κατοίκους της Βηρυτού να ανοίγουν «επειγόντως» τον δρόμο για τα ασθενοφόρα.

Widespread destruction has been caused by unprecedented bombing by the Israeli regime, with more than 100 airstrikes targeting the Lebanese capital, Beirut, and other areas throughout Lebanon.

«Η συμφόρηση στους δρόμους από το πρωτοφανές σε αριθμό και ένταση κύμα πληγμάτων» που εξαπέλυσε το Ισραήλ «δυσκολεύει τις επιχειρήσεις διάσωσης» δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι είναι «απαραίτητο και ιδιαιτέρως επείγον να ανοίγουν οι δρόμοι για τα ασθενοφόρα» που φθάνουν στις πληγείσες περιοχές.

Ακολουθούν βίντεο από τον ισραηλινό βομβαρδισμό:

A bloody day in Lebanon in every sense of the word.

Hundreds of missing people, martyrs, and wounded. Hospitals have no remaining capacity, and the equipment for searching for the missing is insufficient.

Residential buildings and towers were bombed and collapsed on their inhabitants.

