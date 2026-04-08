Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα επίθεση στον Λίβανο και συγκεκριμένα στη Βηρυτό, παρά το γεγονός ότι το Ιράν συμφώνησε στην πολυπόθητη εκεχειρία.

Οι IDF σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ επιβεβαίωσαν το γεγονός, σημειώνοντας ότι σε 10 λεπτά ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη συντονισμένη επίθεση σε ολόκληρο τον Λίβανο από την έναρξη της επιχείρησης «Roaring Lion».

«Η επίθεση είχε ως στόχο πάνω από 100 αρχηγεία της Χεζμπολάχ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κέντρα διοίκησης και ελέγχου στη Βηρυτό, τη Μπεκάα και τον νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων:

  • Τα κέντρα διοίκησης των μυστικών υπηρεσιών και τα κεντρικά αρχηγεία που σχεδίαζαν τρομοκρατικές επιθέσεις
  • Υποδομές πυροβολικού και ναυτικών συστημάτων, υπεύθυνες για την εκτόξευση πυραύλων
  • Δυνάμεις της “Radwan” και της Αεροπορικής Μονάδας — οι ελίτ μονάδες της Χεζμπολάχ».

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, καλώντας τους κατοίκους της Βηρυτού να ανοίγουν «επειγόντως» τον δρόμο για τα ασθενοφόρα.

«Η συμφόρηση στους δρόμους από το πρωτοφανές σε αριθμό και ένταση κύμα πληγμάτων» που εξαπέλυσε το Ισραήλ «δυσκολεύει τις επιχειρήσεις διάσωσης» δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, τονίζοντας ότι είναι «απαραίτητο και ιδιαιτέρως επείγον να ανοίγουν οι δρόμοι για τα ασθενοφόρα» που φθάνουν στις πληγείσες περιοχές.

