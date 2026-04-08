Στο ενδεχόμενο ανάπτυξης ναυτικής αποστολής του ΝΑΤΟ στα Στενά του Ορμούζ αναφέρεται η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, υπογραμμίζοντας τη σημασία της περιοχής για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εντός της Συμμαχίας εξετάζονται τρόποι ενίσχυσης της ναυτικής παρουσίας στην περιοχή, με στόχο την προστασία της ναυσιπλοΐας και τη διασφάλιση της ομαλής ροής πετρελαίου, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Όπως επισημαίνεται, τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτα σε κρίσεις και στρατιωτικές απειλές.

Η Handelsblatt τονίζει ότι μια τέτοια αποστολή θα είχε αποτρεπτικό χαρακτήρα, χωρίς να αποκλείεται ωστόσο η περαιτέρω κλιμάκωση, εφόσον επιδεινωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το εύρος και τον ρόλο μιας ενδεχόμενης αποστολής, με ορισμένα κράτη-μέλη να εμφανίζονται επιφυλακτικά απέναντι σε μια πιο ενεργή στρατιωτική εμπλοκή.

Το δημοσίευμα καταλήγει ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμες για τη στάση της Συμμαχίας σε μια περιοχή που παραμένει στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή ασφάλεια.