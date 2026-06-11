Μία επεισοδιακή σύλληψη 32χρονου σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας με τον άνδρα να βρίζει και να χτυπάει τους αστυνομικούς.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την ομάδα ΔΙΑΣ έπειτα από τυχαίο έλεγχο και όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν τον 32χρονο, εκείνος έβγαλε όπλο και τους απείλησε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει πεζή καταδίωξη.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν στην οδό Χαλκοκονδύλη. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και της σύλληψης, ο άνδρας έβριζε και χτυπούσε τους αστυνομικούς.

Ο συλληφθείς είναι γνώριμος στις αρχές, έχοντας πληθώρα συλλήψεων για κλοπές και διαρρήξεις.

Εις βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να παρουσιάζεται τρεις φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.