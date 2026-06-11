Μπαρούτι μυρίζει ξανά στη Μέση Ανατολή, όπου οι ΗΠΑ και το Ιράν ανταλλάσσουν πυρά στην περιοχή για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα. Η Κεντρική Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ (Centcom) δήλωσε ότι ολοκλήρωσε μια σειρά «επιθέσεων αυτοάμυνας» που στόχευαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σταθμούς παρακολούθησης και ραντάρ στο νότιο Ιράν.

Η επίθεση έλαβε χώρα λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα χτυπούσαν το Ιράν «σκληρά» και ότι η Τεχεράνη είχε αργήσει «πάρα πολύ να καταλήξει σε συμφωνία» για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Σε απάντηση, το Ιράν εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων που στόχευαν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες της περιοχής της Μέσης Ανατολής.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ δέχτηκαν ιρανικά πυρά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικού κέντρου διοίκησης στην Ιορδανία, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον κέντρου διοίκησης των ΗΠΑ στην Ιορδανία. Η επιχείρηση για την «τιμωρία του επιτιθέμενου» έβαλε στόχο την «αεροπορική βάση Αλ Αζράκ και το κέντρο διοίκησης» που βρίσκεται εκεί και διεξήχθη με «12 βαλλιστικούς πυραύλους», όπως ανέφεραν οι Φρουροί, κατά το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, διαβεβαιώνοντας πως κατέστρεψαν την εγκατάσταση και «μεγάλο αριθμό μαχητικών αεροσκαφών».

Δεν έχει υπάρξει σχόλιο από αμερικανικής ή ιορδανικής πλευράς ως τώρα.

Στην τελευταία έξαρση της σύγκρουσης, το IRGC δήλωσε επίσης ότι χτύπησε δύο πετρελαιοφόρα που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αν και δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση της επίθεσης.

Προηγουμένως, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει ότι τα Στενά του Ορμούζ ήταν «εντελώς κλειστά για κάθε είδους σκάφος». Η Centcom, ωστόσο, δήλωσε ότι «εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ».

🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claims that the Strait of Hormuz is closed.



✅ TRUTH: Commercial ships are continuing to transit in and out of the Strait of Hormuz tonight. pic.twitter.com/yphkl2Lmji — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν λίγο μετά το κλείσιμο του ναυτιλιακού διαύλου και την ανακοίνωση της επίθεσης που φέρεται να έγινε στα πλοία. Το αργό πετρέλαιο Brent, που θεωρείται παγκόσμιο σημείο αναφοράς, ξεπέρασε τα 95 δολάρια το βαρέλι, αφού σημείωσε άνοδο περίπου 2% κατά τη διάρκεια των πρωινών συναλλαγών στην Ασία.

Λίγες ώρες πριν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν την τελευταία τους επίθεση, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει: «Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα τους χτυπήσουμε σκληρά και σήμερα».

Ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι Ιρανοί ηγέτες «αργήσανε υπερβολικά να διαπραγματευτούν μια συμφωνία».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι είχε δοθεί στο Ιράν η ευκαιρία να συνάψει συμφωνία, αλλά δεν την εκμεταλλεύτηκε, προσθέτοντας ότι θα «ρίχνονται βόμβες σε βασικές εγκαταστάσεις» της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι το Ιράν θα δεχτεί νέα επίθεση, εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι το Ιράν «θα παραμείνει αταλάντευτο απέναντι σε οποιαδήποτε πίεση ή απειλή». Νωρίτερα, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «βλάπτουν τη διπλωματική διαδικασία μέσω των αντιφατικών μηνυμάτων που στέλνουν».

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο, οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός που αρχικά προοριζόταν να διαρκέσει δύο εβδομάδες. Από τότε, οι δύο πλευρές έχουν ανταλλάξει σποραδικά πυρά, χωρίς να επιστρέψουν σε εχθροπραξίες πλήρους κλίμακας.

Ωστόσο, οι πρόσφατες προσπάθειες για μεσολάβηση σε διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν σταματήσει και οι επιθέσεις έχουν ενταθεί. Αυτή την εβδομάδα, ένα αμερικανικό ελικόπτερο καταρρίφθηκε σε μια επίθεση για την οποία κατηγορήθηκε το Ιράν. Το IRGC απάντησε, στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Σε δήλωση στο X, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι η Μέση Ανατολή «βυθίζεται όλο και περισσότερο στην κρίση».

Στο άλλο κύριο θέατρο του πολέμου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρότρυνε χθες τους πολίτες του Λιβάνου να συμμετάσχουν στον πόλεμο εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, επιχειρηματολογώντας πως η χώρα έχει «τεθεί υπό ομηρία» της παράταξης αυτής, που πρόσκειται στο Ιράν.

Έπειτα από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, αρχικά το Ιράν και κατόπιν το Ισραήλ αντάλλαξαν πλήγματα την Κυριακή και τη Δευτέρα, για πρώτη φορά αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Τεχεράνη και στην Ουάσιγκτον την 8η Απριλίου.

Η Τεχεράνη απαιτεί ο Λίβανος -όπου ενεπλάκησαν σε νέο πόλεμο τη 2η Μαρτίου το Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ- να συμπεριληφθεί στην πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Κάπου 3.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο, αφότου ξέσπασε ο νέος πόλεμος, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.