Η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινάει, μπορεί να μην έχει πολλές νέες ταινίες, αλλά είναι αυτό που λέμε… λίγες και καλές! Πρώτη και καλύτερη, η πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Ημέρα Αποκάλυψης», η οποία για πολλούς είναι η καλύτερη που έχει κάνει εδώ και πολλά χρόνια, με πρωταγωνιστές τους Έμιλι Μπλαντ, Τζος Ο’Κόνορ και Κόλιν Φερθ.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει και ο «Ξένος» του Φρανσουά Οζόν, ο οποίος μεταφέρει κινηματογραφικά το εμβληματικό έργο του Αλμπέρ Καμύ, όπως και το «Ιερό Αγόρι» του Πάολο Στριπόλι. Επίσης, επανακυκλοφορεί η ταινία «Οι Άλλοι» του Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, με τη Νικόλ Κίντμαν, 25 χρόνια μετά την πρώτη προβολή της κι έρχεται να μας υπενθυμίσει γιατί μέχρι και σήμερα θεωρείται ένα από τα κορυφαία ψυχολογικά θρίλερ.

Ημέρα Αποκάλυψης

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Σενάριο: Ντέιβιντ Κεπ

Μουσική: Τζον Γουίλιαμς

Πρωταγωνιστούν: Έμιλι Μπλαντ, Τζος Ο’Κόνορ, Κόλιν Φερθ, Ιβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο

Διάρκεια: 145 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Tanweer

Η υπόθεση

Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην Ημέρα Αποκάλυψης.

Το Ιερό Αγόρι

Σκηνοθεσία: Πάολο Στριπόλι

Σενάριο: Τζάκοπο Ντελ Τζουντίτσε, Πάολο Στριπόλι, Μίλο Τισόνε

Μουσική: Φεντερίκο Μπισότσι, Ντάβιντε Τομάτ

Πρωταγωνιστούν: Μικέλε Ριοντίνο, Τζούλιο Φέλτρι, Πάολο Πιερομπόν, Ρομάνα Ματζιόρα Βεργκάνο

Διάρκεια: 122 λεπτά

Γλώσσα: Ιταλικά

Ιταλία, 2025

Διανομή: Weirdwave

Η υπόθεση

Ένας αναπληρωτής καθηγητής γυμναστικής διορίζεται σε ένα απομονωμένο ορεινό χωριό της Ιταλίας, που έχει σημαδευτεί από ένα τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Βασανισμένος από το δικό του παρελθόν, και ανίκανος να διαχειριστεί τον προσωπικό του Γολγοθά, ανακαλύπτει το σκοτεινό μυστικό που κρύβουν οι εβδομαδιαίες μυστηριώδεις συγκεντρώσεις των μονίμως χαμογελαστών κατοίκων του χωριού, οι οποίοι αναζητούν τη λύτρωση μέσα από την αγκαλιά ενός έφηβου αγοριού: ενός μαθητή, ο οποίος έχει την ικανότητα να διώχνει μακριά τη θλίψη και τον πόνο από τους συνανθρώπους του. Στην προσπάθειά του να σώσει το νεαρό, που αντιμετωπίζεται ως άγιος, αποκαλύπτει τη σκοτεινή φύση μιας κοινότητας που κρύβεται πίσω από μια επίφαση χαράς.

Ο Ξένος

Σκηνοθεσία: Φρανσουά Οζόν

Σενάριο: Φρανσουά Οζόν

Μουσική: Φατίμα Αλ Καντίρι

Πρωταγωνιστούν: Μπενζαμέν Βουαζέν, Ρεμπέκα Μαρντέρ, Πιερ Λοτέν, Ντενί Λαβάν, Σουάν Αρλό

Διάρκεια: 122 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά

Γαλλία, Βέλγιο, 2025, Ασπρόμαυρο

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

1938.. Ο Μερσώ, ένας ήσυχος και ταπεινός υπάλληλος στις αρχές της δεκαετίας των τριάντα του, παρευρίσκεται στην κηδεία της μητέρας του χωρίς να δακρύσει. Την επόμενη μέρα, ξεκινά μια χαλαρή σχέση με τη Μαρί, μια συνάδελφο. Γρήγορα επιστρέφει στην συνηθισμένη του ρουτίνα. Ωστόσο, η καθημερινότητά του σύντομα θα διαταραχθεί από τον γείτονά του, τον Ρεϊμόν Σιντές, ο οποίος εμπλέκει τον Μερσώ στις σκιερές του υποθέσεις – μέχρι που μια καυτή μέρα, ένα τραγικό γεγονός συμβαίνει σε μια παραλία…

Οι Άλλοι

Σκηνοθεσία: Αλεχάντρο Αμενάμπαρ

Σενάριο: Αλεχάντρο Αμενάμπαρ

Μουσική: Αλεχάντρο Αμενάμπαρ

Πρωταγωνιστούν: Νικόλ Κίντμαν, Αλακίνα Μαν, Τζέιμς Μπέντλεϊ, Φιόναλα Φλάναγκαν, Κρίστοφερ Έκλεστον, Έρικ Σάικς, Ελέιν Κάσιντι

Διάρκεια: 104 λεπτά

Ισπανία, ΗΠΑ, 2001

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Νησί Τζέρσεϊ, 1945. Μόνη σε μια απομονωμένη βικτοριανή έπαυλη, μια μητέρα μεγαλώνει με αυστηρούς κανόνες τα δύο παιδιά της που πάσχουν από σπάνια φωτοευαισθησία, περιμένοντας τον αγνοούμενο σύζυγό της να επιστρέψει από το μέτωπο. Όταν αρχίζουν να συμβαίνουν ανεξήγητα γεγονότα μέσα στο σπίτι, η πεποίθησή της ότι δεν είναι μόνοι μετατρέπει την απομόνωση σε έναν ζωντανό εφιάλτη.

Blow Up

Σκηνοθεσία: Μικελάντζελο Αντονιόνι

Σενάριο: Μικελάντζελο Αντονιόνι, Τονίνο Γκουέρα

Μουσική: Χέρμπι Χάνκοκ, Οι Γιάρντμπερντς

Πρωταγωνιστούν: Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Ντέιβιντ Χέμινγκς, Σάρα Μάιλς

Διάρκεια: 111 λεπτά

Μ. Βρετανία, 1966, Έγχρωμο

Διανομή: Ριβιέρα

Η υπόθεση

Λονδίνο, 1966, στην κορύφωση του Swinging London. Ένας γοητευτικός, πετυχημένος, μποέμ και κυνικός φωτογράφος, καταγράφει τυχαία τη συνάντηση ενός ζευγαριού. Η γυναίκα από το ζευγάρι επιμένει φορτικά να της δώσει τα αρνητικά. Ο φωτογράφος ανακαλύπτει μέσα από τις φωτογραφίες, ότι είναι πολύ πιθανόν να υπήρξε ακούσιος μάρτυρας μιας δολοφονίας.