Από την Αγία Βαρβάρα και τη Λάρισα μέχρι τη Γλυφάδα και τη Θεσσαλονίκη, οι αποδόσεις των κατοικιών προς ενοικίαση αποδεικνύουν ότι η ακριβότερη περιοχή δεν είναι πάντα και η πιο κερδοφόρα για έναν επενδυτή. Νέα έρευνα της ReDataset για το 2026 δείχνει ότι οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφονται σε περιοχές που συνήθως δεν βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, ενώ αρκετές «πρωταγωνίστριες» της αγοράς ακινήτων εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις.

Με αποδόσεις που φτάνουν το 7,1% στην Αγία Βαρβάρα και το 7% στη Λάρισα, αλλά υποχωρούν στο 3,2% στο Ελληνικό – Αργυρούπολη και ακόμη χαμηλότερα στη Γλυφάδα, η εικόνα που καταγράφει η μελέτη ανατρέπει πολλές από τις βεβαιότητες που επικρατούν στην αγορά ακινήτων για το πού βρίσκονται οι καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες.

Η μελέτη «Greek Residential Gross Yields» της ReDataset χαρτογράφησε τις αποδόσεις των ενοικίων σε έξι μεγάλες γεωγραφικές ζώνες της χώρας και σε δεκάδες δήμους, εξετάζοντας στοιχεία για το 2026. Η ανάλυση βασίστηκε σε κατοικίες διαφορετικών ηλικιών και κατηγοριών, από ακίνητα που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1950 μέχρι σύγχρονες κατοικίες, αποτυπώνοντας τη σχέση μεταξύ αξίας αγοράς και εισοδήματος από ενοίκια.

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η υψηλή εμπορική αξία ενός ακινήτου δεν συνεπάγεται απαραίτητα και υψηλότερη απόδοση για τον ιδιοκτήτη του. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές πώλησης έχουν περιορίσει τις αποδόσεις, καθώς τα ενοίκια δεν ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό ανόδου.

Οι αποδόσεις στο κέντρο της Αθήνας

Στην Κεντρική Αθήνα οι αποδόσεις εμφανίζονται σχετικά υψηλές αλλά με αισθητές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δήμων. Ο Δήμος Αθηναίων καταγράφει την υψηλότερη απόδοση με 5,4%, ακολουθούμενος από την Καισαριανή με 5%, τον Ζωγράφο με 4,9% και τον Βύρωνα με 4,8%.

Στον αντίποδα βρίσκονται το Γαλάτσι με 4,1% και η Ηλιούπολη με 3,3%. Παρά τις αποκλίσεις, η έρευνα διαπιστώνει ότι οι περισσότερες περιοχές του κέντρου κινούνται σε ένα στενό εύρος αποδόσεων, γεγονός που αποδίδεται στη μεγάλη ρευστότητα της αγοράς και στη σταθερή ζήτηση για ενοικιαζόμενες κατοικίες.

Η ομοιομορφία στα βόρεια προάστια

Στα βόρεια προάστια καταγράφεται η μεγαλύτερη σταθερότητα. Το Χαλάνδρι εμφανίζει την υψηλότερη απόδοση με 4,7%, ενώ ακολουθούν η Κηφισιά και η Νέα Ιωνία με 4,3%, η Αγία Παρασκευή με 4,1%, ο Παπάγος – Χολαργός με 4% και το Μαρούσι με 3,8%.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η συγκεκριμένη εικόνα αντανακλά μια αγορά με ισχυρή παρουσία ιδιοκατοίκησης και σχετικά ομοιογενή χαρακτηριστικά, όπου οι διακυμάνσεις στις αποδόσεις είναι περιορισμένες.

Η έκπληξη των νοτίων προαστίων

Εκεί όπου βρίσκονται μερικές από τις ακριβότερες κατοικίες της χώρας, οι αποδόσεις εμφανίζονται χαμηλότερες από ό,τι πολλοί θα περίμεναν. Η Καλλιθέα βρίσκεται στην κορυφή της ζώνης με 4,8%, ενώ ακολουθεί η Νέα Σμύρνη με 4%.

Το Παλαιό Φάληρο και ο Άγιος Δημήτριος κινούνται στο 3,6%, ενώ ο Άλιμος και το Ελληνικό – Αργυρούπολη στο 3,2%. Στη χαμηλότερη θέση βρίσκεται η Γλυφάδα, παρά το γεγονός ότι αποτελεί μία από τις πλέον ακριβές αγορές ακινήτων στην Ελλάδα.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η έντονη άνοδος των αξιών στην Αθηναϊκή Ριβιέρα έχει συμπιέσει τις αποδόσεις από τα ενοίκια, καθώς οι τιμές αγοράς έχουν αυξηθεί ταχύτερα από τα μισθώματα.

Πρωταθλητές τα δυτικά προάστια

Η μεγαλύτερη ανατροπή της έρευνας έρχεται από τα δυτικά προάστια. Η Αγία Βαρβάρα καταγράφει την υψηλότερη ακαθάριστη απόδοση σε ολόκληρη την Αττική με 7,1%.

Ακολουθούν το Αιγάλεω με 5,7%, το Χαϊδάρι με 4,8%, το Ίλιον με 4,5% και το Περιστέρι με 4,4%. Ακόμη και η Πετρούπολη, που βρίσκεται στην τελευταία θέση της συγκεκριμένης ζώνης με 3,7%, εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις από αρκετές περιοχές των νοτίων προαστίων.

Το εύρημα αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι οι τιμές αγοράς παραμένουν συγκριτικά χαμηλότερες, ενώ η ζήτηση για ενοικίαση κατοικιών παραμένει ισχυρή.

Ανατολική Αττική και Πειραιάς

Στην Ανατολική Αττική, τα Σπάτα και η Αρτέμιδα καταγράφουν αποδόσεις 5,5%, ενώ ακολουθούν ο Μαραθώνας με 4,9%, το Κορωπί με 4,8% και η Παιανία με 4,5%.

Αντίθετα, η Παλλήνη και οι περιοχές Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης κινούνται κάτω από το 4%, επιβεβαιώνοντας ότι οι υψηλές αξίες δεν οδηγούν απαραίτητα σε υψηλότερες αποδόσεις.

Στον Πειραιά η εικόνα χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη σταθερότητα. Κερατσίνι – Δραπετσώνα, Νίκαια – Άγιος Ιωάννης Ρέντης και Πέραμα καταγράφουν απόδοση 5,1%, ο Κορυδαλλός 4,9% και ο Δήμος Πειραιά 4,7%.

Η περιφέρεια ανατρέπει τα δεδομένα

Οι μεγαλύτερες εκπλήξεις προέρχονται από την περιφέρεια. Η Λάρισα εμφανίζει απόδοση 7%, ανταγωνιζόμενη ευθέως την πρωταθλήτρια Αγία Βαρβάρα, ενώ ακολουθούν ο Βόλος με 6%, η Πάτρα με 5,9%, το Ηράκλειο και τα Ιωάννινα με 5,5%.

Αντίθετα, η Θεσσαλονίκη περιορίζεται στο 4,3%, επίδοση χαμηλότερη από πολλές επαρχιακές πόλεις.

Η εικόνα που προκύπτει από τη μελέτη δείχνει ότι η αγορά ακινήτων δεν ακολουθεί πλέον τα παραδοσιακά στερεότυπα. Οι ακριβότερες περιοχές δεν είναι κατ’ ανάγκη οι πιο αποδοτικές, ενώ οι καλύτερες ευκαιρίες για όσους αναζητούν εισόδημα από ενοίκια φαίνεται πως βρίσκονται συχνά μακριά από τις πιο προβεβλημένες διευθύνσεις της αγοράς.