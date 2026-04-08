Αντιπροσωπείες από τις ΗΠΑ και το Ιράν θα φτάσουν στο Πακιστάν την Παρασκευή για συνομιλίες, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ.

Όπως έγινε γνωστό, της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγείται ο Τζέι Νι Βανς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ιράν έχουν τεθεί ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο πρόεδρος της βουλής Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι παραβιάσεις της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν υπονομεύουν το πνεύμα της ειρηνευτικής διαδικασίας και κάλεσε σε αυτοσυγκράτηση.

«Καλώ θερμά και ειλικρινά όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν την εκεχειρία για δύο εβδομάδες, όπως συμφωνήθηκε, ώστε η διπλωματία να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης», δήλωσε ο Σαρίφ, ο οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση της εκεχειρίας, σε ανάρτησή του στο X.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαπροσωπικές συνομιλίες με το Ιράν θα πραγματοποιηθούν «πολύ σύντομα», σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Post την Τετάρτη.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Αντιπρόεδρος JD Vance ενδέχεται να μην παραστεί στις συνομιλίες λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.