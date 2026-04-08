Σενάρια για επιβολή τέλους διέλευσης σε πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ εξετάζει το Ιράν, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για χρέωση που μπορεί να φτάνει έως και τα 2 εκατομμύρια δολάρια ανά πλοίο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες Αρχές.

Παρότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έχουν συμφωνήσει στη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ιράν εξετάζει την επιβολή διοδίων σε εμπορικά πλοία.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι «το Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ με περιορισμένο και ελεγχόμενο τρόπο την Πέμπτη ή την Παρασκευή», ενόψει μιας συνάντησης μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο Πακιστάν.

«Ο συντονισμός με τον ιρανικό στρατό θα είναι υποχρεωτικός για όλα τα πλοία. Η εκεχειρία είναι εύθραυστη, φυσικά και προτιμούμε διαρκή ειρήνη αλλά το Ιράν δεν φοβάται να επιστρέψει στον πόλεμο αν οι ΗΠΑ θέλουν να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Σεγιέντ Αμπάς Αραγτσί στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας εκεχειρίας τόνισε ότι «για τις επόμενες δύο εβδομάδες, η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα είναι δυνατή μέσω συντονισμού με τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν και λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς περιορισμούς».

Δημοσίευμα του Associated Press, όπως μεταδίδει το CNBC, αναφέρει ότι το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε στις 7 Απριλίου σχέδιο νόμου που θα μπορούσε να θεσμοθετήσει το σχετικό τέλος, ενώ τα έσοδα εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο. Παράλληλα, σύμφωνα με το News18, το Ιράν φέρεται να έθεσε την πρόταση αυτή και στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι η συμφωνία θα μπορούσε να έχει και οικονομικά οφέλη, σημειώνοντας: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν στη διαχείριση της αυξημένης κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ. Θα υπάρξουν πολλές θετικές εξελίξεις. Θα δημιουργηθούν μεγάλα κέρδη. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει την ανοικοδόμηση. Θα μεταφέρουμε προμήθειες κάθε είδους και θα παραμείνουμε εκεί για να διασφαλίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Είμαι βέβαιος ότι θα συμβεί. Όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ, αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!».

Παρά τις αναφορές, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση για την επιβολή του τέλους.