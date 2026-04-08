Στο πλαίσιο της εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αξιωματούχος της περιοχής αποκάλυψε ότι τόσο το Ιράν όσο και το Ομάν θα μπορούν να επιβάλλουν τέλη σε πλοία που θα διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ, τη στενή είσοδο του Περσικού Κόλπου.

Ο αξιωματούχος εξήγησε στο AP ότι τα έσοδα που θα συγκεντρώσει το Ιράν θα χρησιμοποιηθούν για ανασυγκρότηση υποδομών, ενώ παραμένει ασαφές πώς θα αξιοποιήσει τα έσοδα το Ομάν.

Το Στενό, που βρίσκεται εντός των χωρικών υδάτων και των δύο κρατών, θεωρείται διεθνής θαλάσσιος διάδρομος, και μέχρι σήμερα η διέλευση πλοίων δεν συνδεόταν με καμία οικονομική επιβάρυνση.

Ο ίδιος αξιωματούχος, ο οποίος συμμετείχε άμεσα στις διαπραγματεύσεις, μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας για να συζητήσει εσωτερικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, αποκαλύπτοντας μια ασυνήθιστη μεταβολή στη διαχείριση της θαλάσσιας διέλευσης στην περιοχή.