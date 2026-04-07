Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφωνεί να ανασταλεί η επιδρομή κατά του Ιράν για διάστημα δύο εβδομάδων, μετά από συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σέμπαζ Σαρίφ και τον Στρατάρχη Ασίμ Μούνιρ. Η αναστολή των επιθέσεων θα ισχύσει υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα δεχθεί το πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Στη δήλωση του στο Truth Social, ο Τραμπ τονίζει ότι οι στρατιωτικοί στόχοι έχουν ήδη επιτευχθεί και ότι οι συνομιλίες για μια οριστική συμφωνία μακροπρόθεσμης ειρήνης με το Ιράν και ειρήνης στη Μέση Ανατολή προχωρούν σημαντικά. Το Ιράν υπέβαλε πρόταση 10 σημείων, η οποία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, αποτελεί λειτουργική βάση για τις διαπραγματεύσεις.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι σχεδόν όλα τα θέματα που είχαν προκαλέσει διαφωνίες στο παρελθόν έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά η διπλή περίοδος των δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την ολοκλήρωση και επικύρωση της συμφωνίας.

«Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, και εκπροσωπώντας επίσης τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αποτελεί τιμή να δούμε αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα να πλησιάζει στην επίλυση», κατέληξε ο πρόεδρος.

Τι αναφέρει αναλυτικά στη δημοσίευση του:

«Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σέμπαζ Σαρίφ και ο Στρατάρχης Ασίμ Μούνιρ ζήτησαν να αναβληθεί η καταστροφική επίθεση που είχε προγραμματιστεί για απόψε κατά του Ιράν και, υπό την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στο πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, συμφωνώ να ανασταλεί η βομβαρδιστική επιδρομή και η επίθεση κατά του Ιράν για διάστημα δύο εβδομάδων. Πρόκειται για μια διπλή κατάπαυση πυρός!

Ο λόγος για αυτή την απόφαση είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και υπερβεί όλους τους στρατιωτικούς στόχους και έχουμε προχωρήσει σημαντικά σε μια οριστική συμφωνία για μακροπρόθεσμη ειρήνη με το Ιράν και ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Λάβαμε πρόταση 10 σημείων από το Ιράν, την οποία θεωρούμε λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις. Σχεδόν όλα τα ζητήματα που είχαν προκαλέσει διαφωνίες στο παρελθόν έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά η διετής περίοδος των δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και επικύρωση της συμφωνίας.

Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, ως Πρόεδρος, και εκπροσωπώντας επίσης τις χώρες της Μέσης Ανατολής, αποτελεί τιμή να βλέπω αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα να πλησιάζει στην επίλυσή του. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!»