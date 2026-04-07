Ο Ρεζά Αμίρι Μογκαντάμ, πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Πακιστάν, τόνισε μέσω ανάρτησης στο X ότι οι διπλωματικές προσπάθειες του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν εισέλθει σε κρίσιμο και ευαίσθητο στάδιο. Στην ίδια ανάρτηση χαρακτήρισε τις πρωτοβουλίες της Ισλαμαμπάντ ως «θετικές και παραγωγικές», ενώ κάλεσε τους παρατηρητές να παραμείνουν σε επαγρύπνηση για νέες εξελίξεις.

«Μέχρι στιγμής, υπάρχει μια πρόοδος από την κρίσιμη, ευαίσθητη φάση… Στο επόμενο στάδιο, ο σεβασμός και η ευπρέπεια θα πρέπει να αντικατασταθούν από ρητορική και πλεονασμό. Μείνετε συντονισμένοι…» αναφέρει σε ανάρτηση του στο Χ που δημοσιεύτηκε πριν λίγη ώρα.

As of now, a step forward from critical, sensitive stage …



In the next stage, respect and comity should be replaced by rethorics and redundancy.



Stay more tuned… https://t.co/jSbUBXYEbl — Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 7, 2026

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τον ρόλο του Πακιστάν ως μεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, καθώς οι διαπραγματεύσεις για πιθανή κατάπαυση των εχθροπραξιών και αποκλιμάκωση της κρίσης προχωρούν σε ένα σημείο που περιγράφεται από διπλωματικές πηγές ως καθοριστικό.

Το μήνυμα του Ιρανού πρέσβη δείχνει την αύξηση της διπλωματικής κινητικότητας πίσω από τα παρασκήνια, τη στιγμή που η διεθνής πίεση για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης εντείνεται.