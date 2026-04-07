Πηγή από τη Μέση Ανατολή δήλωσε σε αμερικανικό δίκτυο ότι «σύντομα περιμένουμε καλά νέα και από τις δύο πλευρές», ενώ αναφέρθηκε και η πρόταση του Πακιστάν για διπλωματική παρέμβαση, με στόχο τη μείωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ–Ιράν.

Η πηγή αναφέρει στο μέσο ότι αναμένεται να επιτευχθεί συμφωνία απόψε.

Η ανώνυμη πηγή προσθέτει ότι οι συζητήσεις καθοδηγούνται από τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, Στρατάρχη Ασίμ Μουν.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις πολεμικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται και τους διεθνείς παράγοντες να παρακολουθούν στενά κάθε νέα εξέλιξη.