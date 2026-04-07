Ακούγονται εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους ανταποκρίνονται σε απειλές από πυραύλους.

«Η αεράμυνα των ΗΑΕ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή επιθέσεις με πυραύλους και drones που προέρχονται από το Ιράν», αναφέρει σε ανακοίνωσή του στο X το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων.

Οι εκρήξεις σημειώνονται λίγες ώρες πριν από την προθεσμία που έχουν θέσει οι ΗΠΑ στο Ιράν για να αποδεχθεί μια συμφωνία, διαφορετικά θα δεχθεί επιθέσεις στις πολιτικές του υποδομές