Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, το παρασκήνιο θυμίζει διπλωματικό θρίλερ. Η Ουάσιγκτον κρατά κλειστά τα χαρτιά της, η Τεχεράνη ζυγίζει τις επόμενες κινήσεις της και το Πακιστάν παρεμβαίνει την τελευταία στιγμή, ζητώντας παράταση δύο εβδομάδων ώστε να δοθεί χώρος σε μια ύστατη προσπάθεια αποκλιμάκωσης.

Η διορία που έδωσε ο Τραμπ στο ιρανικό καθεστώς εκπνέει στις 8 το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Ελλάδα). Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ότι θα καταστρέψει «κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας» και «κάθε γέφυρα» στο Ιράν εντός 4 ωρών από την εκπνοή του τελεσιγράφου.

Το αίτημα του Πακιστανού πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ προς τον Αμερικανό πρόεδρο είναι σαφές: να μετατεθεί κατά δύο εβδομάδες η αμερικανική προθεσμία προς το Ιράν, με αντάλλαγμα μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός και μια κίνηση καλής θέλησης από την Τεχεράνη στο ζήτημα του Στενού του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως, το Ισλαμαμπάντ ζητά από όλες τις πλευρές να «παγώσουν» τις κινήσεις τους για 14 ημέρες, υποστηρίζοντας ότι οι διπλωματικές επαφές έχουν προχωρήσει αρκετά ώστε να υπάρχει ακόμη περιθώριο συμφωνίας.

Την ίδια στιγμή, από την Τεχεράνη έρχεται ένα πρώτο, συγκρατημένα θετικό σήμα. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η ιρανική πλευρά εξετάζει θετικά την πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων, στοιχείο που δείχνει ότι, παρά τη σκληρή ρητορική, η πόρτα της διαπραγμάτευσης δεν έχει κλείσει οριστικά. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή έρχεται σε μια στιγμή ακραίας έντασης και ενώ το Ιράν είχε προηγουμένως απορρίψει άλλες προτάσεις εκεχειρίας, επιμένοντας σε πιο μόνιμη και συνολική λύση.

Στον Λευκό Οίκο, το κλίμα είναι εξίσου φορτισμένο. Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για την πακιστανική πρόταση και ότι θα υπάρξει απάντηση. Η διατύπωση αυτή, αν και προσεκτική, επιβεβαιώνει πως η πρόταση βρίσκεται πλέον επίσημα στο τραπέζι της αμερικανικής ηγεσίας, σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγκρουσης.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική ήταν η σύντομη τηλεφωνική τοποθέτηση του ίδιου του Τραμπ προς τη δημοσιογράφο Jacqui Heinrich. Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να αποκαλύψει πώς βλέπει τις διαπραγματεύσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «right now we’re in heated negotiations». Παράλληλα, απέφυγε να πάρει θέση για το πακιστανικό αίτημα παράτασης, σημειώνοντας ότι πρόκειται να ενημερωθεί πλήρως γι’ αυτό, κάτι που δείχνει πως στο παρασκήνιο οι επαφές είναι συνεχείς και η τελική απόφαση παραμένει ανοιχτή.

Just had a short call with POTUS:



He declined to say how he is feeling about negotiations: “I can't tell you, because right now we're in heated negotiations.”



He declined to weigh in on Pakistan’s 2 week deadline extension request – saying he’s about to be briefed fully on it -… — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 7, 2026

Το όλο σκηνικό γίνεται ακόμη πιο εκρηκτικό επειδή η αμερικανική προθεσμία συνδέεται με την απαίτηση προς το Ιράν να τερματίσει τον αποκλεισμό των ροών πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ έχει απειλήσει με εκτεταμένη καταστροφή ιρανικών υποδομών αν μέχρι το καθορισμένο χρονικό όριο δεν υπάρξει υποχώρηση της Τεχεράνης. Αυτή ακριβώς η απειλή είναι που μετατρέπει κάθε ώρα που περνά σε διπλωματικό αγώνα δρόμου.

Το Πακιστάν εμφανίζεται σε αυτή τη φάση ως βασικός δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τα σχετικά δημοσιεύματα σημειώνουν ότι το Ισλαμαμπάντ έχει παίξει κεντρικό ρόλο στη μεταφορά προτάσεων και αντιπροτάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί μια νέα, πολύ πιο επικίνδυνη κλιμάκωση. Η έκκληση Σαρίφ για δύο εβδομάδες επιπλέον χρόνου δεν είναι απλώς μια διπλωματική χειρονομία, αλλά ένδειξη ότι οι μεσολαβητές πιστεύουν πως υπάρχει ακόμη παράθυρο συμφωνίας.

Ο αντιπρόεδρος του Ιράν Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ τόνισε απόψε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για «όλα τα σενάρια», μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί αφανισμού ενός ολόκληρου πολιτισμού. «Η κυβέρνηση έχει οριστικοποιήσει τα αναγκαία μέτρα για όλα τα σενάρια», υπογραμμίζει ο Αρέφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν ο Τραμπ θα δεχθεί να παγώσει το τελεσίγραφο ή αν θα επιλέξει να κρατήσει την πίεση στο απόλυτο σημείο βρασμού μέχρι την τελευταία στιγμή. Μέχρι να υπάρξει η απάντηση του Λευκού Οίκου, η αίσθηση που επικρατεί είναι πως όλα κρίνονται σε πραγματικό χρόνο: με πυρετώδεις επαφές, διαύλους που παραμένουν ανοιχτοί και τη Μέση Ανατολή να κρατά την ανάσα της μπροστά στο ενδεχόμενο είτε μιας τελευταίας διπλωματικής εξόδου είτε μιας νέας, πολύ πιο επικίνδυνης φάσης της σύγκρουσης.