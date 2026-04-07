Για τον πρώτο μήνα του πολέμου κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ απέφευγαν σε γενικές γραμμές να πλήξουν άμεσα τις βασικές πολιτικές υποδομές. Οι επιθέσεις κινούνταν κυρίως γύρω από λιμάνια, πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς και στρατιωτικούς στόχους, ακόμη και όταν στο στόχαστρο βρέθηκε η νήσος Χαργκ, ένας από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους της χώρας. Λίγες ημέρες αργότερα, όταν ισραηλινά πλήγματα στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars προκάλεσαν ιρανικά αντίποινα εναντίον εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στο Κατάρ και αναταραχή στις αγορές, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει.

Η δεύτερη φάση της σύγκρουσης, όμως, ξεκίνησε με πολύ διαφορετικούς όρους. Στις 2 Απριλίου, αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές στη B1, την ψηλότερη γέφυρα του Ιράν, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ο Τραμπ απείλησε ότι θα καταστρέψει και άλλες γέφυρες και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής αν η Τεχεράνη δεν χαλαρώσει τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ μέσα σε 72 ώρες. Το μήνυμα ήταν σαφές: αφού χτυπήθηκαν στρατιωτικές βάσεις, ναυτικές μονάδες, εργοστάσια όπλων και ό,τι είχε απομείνει από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, η πίεση μεταφερόταν πλέον στις «μηχανές» της ιρανικής οικονομίας.

Ο στόχος αυτής της στρατηγικής είναι διπλός. Από τη μία, να διαταραχθεί η καθημερινή ζωή στο Ιράν και να μειωθούν τα φορολογικά έσοδα του καθεστώτος, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά του να συνεχίζει τον πόλεμο. Από την άλλη, να εμποδιστεί η μελλοντική ανασυγκρότηση του στρατιωτικού και πυρηνικού του προγράμματος. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι το σχέδιο αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο πως θα πετύχει.

Ιράν και πόλεμος στην οικονομία

Οι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενες και στις περισσότερες περιπτώσεις αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, μπορεί να αποτύχουν και στον βασικό τους στόχο. Ο λόγος είναι ότι το ιρανικό καθεστώς και οι Φρουροί της Επανάστασης δεν εξαρτώνται σε καθοριστικό βαθμό από την επίσημη πολιτική οικονομία, η οποία εδώ και χρόνια βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Αντίθετα, η ισχύς τους στηρίζεται σε ένα παράλληλο οικονομικό σύστημα, σε μια εμπορική αυτοκρατορία που λειτουργεί σχεδόν αυτόνομα. Και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο πόλεμος δεν την αποδυνάμωσε· σε αρκετές περιπτώσεις την ενίσχυσε.

Για τον μέσο πολίτη, το Ιράν είχε ήδη εισέλθει σε μια περίοδο εξουθενωτικής πίεσης πριν από τη νέα κλιμάκωση. Οι δυτικές κυρώσεις, οι προηγούμενοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί και η ύφεση είχαν ήδη γονατίσει μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. Η οικονομία συρρικνώθηκε το προηγούμενο έτος, ενώ υπολογίζεται ότι έξι στους δέκα ανθρώπους σε ηλικία εργασίας είναι άνεργοι. Αυτή η συνθήκη οδήγησε και σε διαδηλώσεις στις αρχές του έτους. Από τα τέλη Φεβρουαρίου και μετά, με χιλιάδες αμερικανικά πλήγματα, η καθημερινότητα ουσιαστικά παραλύει. Πανεπιστήμια, πολυκατοικίες και τράπεζες κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές, ενώ η διακοπή του ίντερνετ από το ίδιο το καθεστώς, με στόχο να αποτραπούν νέες κινητοποιήσεις, έπληξε και τον τομέα των υπηρεσιών, όπου εργαζόταν σχεδόν η μισή αγορά εργασίας.

Την ίδια ώρα, τα ξένα αγαθά γίνονται όλο και πιο δυσεύρετα. Αν και τα ιρανικά πετρελαιοφόρα συνεχίζουν να περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, κρατώντας ζωντανές τις ενεργειακές εξαγωγές, οι εμπορικές ροές από την Ασία και τον Κόλπο προς το Ιράν έχουν σχεδόν παγώσει. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που αποτελούσαν πηγή σχεδόν του ενός τρίτου των ιρανικών εισαγωγών το 2025, σταμάτησαν να στέλνουν πλοία αφού έγιναν στόχος ιρανικών αντιποίνων. Παράλληλα, περιόρισαν τη διέλευση Ιρανών, έπαψαν να «κλείνουν τα μάτια» σε χιλιάδες εταιρείες-βιτρίνες στο Ντουμπάι και προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος, ενώ εξετάζεται ακόμη και το πάγωμα δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ασφυκτικό περιβάλλον για την κοινωνία. Το ριάλ, που ήδη είχε σχεδόν καταρρεύσει, έχασε επιπλέον 8% της αξίας του έναντι του δολαρίου στη μαύρη αγορά από την έναρξη του πολέμου. Ο πληθωρισμός, που βρισκόταν λίγο κάτω από το 50% πριν από τη σύγκρουση, αυξήθηκε περαιτέρω. Και ενώ οι πολίτες βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν και την εργασία να εξαφανίζεται, το κράτος δεν προσφέρει ουσιαστική προστασία. Η απάντηση της κυβέρνησης παραμένει η ίδια: περισσότερο τύπωμα χρήματος για να καλυφθούν τα ελλείμματα.

Ιράν και Φρουροί της Επανάστασης

Εδώ ακριβώς βρίσκεται το μεγάλο παράδοξο του πολέμου στο Ιράν. Ενώ η επίσημη οικονομία αιμορραγεί, οι Φρουροί της Επανάστασης και ο μηχανισμός του καθεστώτος συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Τα έσοδά τους προέρχονται από τρεις βασικούς πυλώνες: τις πωλήσεις πετρελαίου, την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή και το παράνομο εμπόριο. Και οι τρεις αυτοί τομείς όχι μόνο αντέχουν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις ενισχύονται όσο το Ιράν απομονώνεται περισσότερο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διαχειρίστηκαν περίπου το μισό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου το 2025, αξίας τουλάχιστον 30 δισ. δολαρίων. Παλιότερα, η κυβέρνηση χρηματοδοτούσε άμεσα τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά όταν η οικονομία δυσκόλεψε, άρχισε να δίνει πετρέλαιο αντί για χρήμα. Τώρα, με το ριάλ να αποδυναμώνεται και άλλα δημόσια κονδύλια να χάνουν την αξία τους, η αξία αυτού του «πετρελαϊκού μεριδίου» για τον στρατό και τους Φρουρούς έχει αυξηθεί δραματικά, τόσο σε πραγματικούς όρους όσο και σε σχέση με την υπόλοιπη συρρικνωμένη οικονομία.

Παράλληλα, το Ιράν έχει αναπτύξει έναν εξαιρετικά αποτελεσματικό μηχανισμό για να συνεχίζει τις εξαγωγές του και να εισπράττει πληρωμές παρακάμπτοντας τις κυρώσεις. Χιλιάδες εταιρείες-βιτρίνες και δίκτυα ανταλλαγής χρήματος μέσα στα τραπεζικά συστήματα της Ρωσίας και της Κίνας καθιστούν τις συναλλαγές τόσο πολύπλοκες ώστε να είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν. Οι πληροφορίες δείχνουν μάλιστα ότι τον τελευταίο μήνα η ιρανική κεντρική κυβέρνηση έχει παραδώσει ακόμη περισσότερα βαρέλια πετρελαίου απευθείας στους Φρουρούς της Επανάστασης.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά τον πόλεμο, το Ιράν εξάγει τουλάχιστον όσο πετρέλαιο εξήγαγε κατά μέσο όρο και πέρυσι, αλλά κερδίζει σχεδόν τα διπλάσια λόγω των υψηλότερων τιμών. Αν οι Φρουροί εξακολουθούν να ελέγχουν το ίδιο ποσοστό των εξαγωγών που έλεγχαν και πέρυσι, είναι πιθανό να εισπράττουν περίπου το μισό αυτών των εσόδων. Και αυτό, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αρκεί για να καλύψει τα πολεμικά έξοδα για αρκετούς μήνες.

Ιράν και το παράλληλο οικονομικό σύστημα

Η δεύτερη πηγή χρηματοδότησης είναι η εσωτερική παραγωγή. Οι πέντε βασικοί βραχίονες των Φρουρών της Επανάστασης διαθέτουν τεράστια επιχειρηματικά συγκροτήματα με συμμετοχές σχεδόν στις μισές εταιρείες του Ιράν. Αυτά τα σχήματα δραστηριοποιούνται παντού, από την κατασκευή αγωγών μέχρι την πώληση ακινήτων, ενώ ελέγχουν μεγάλο μέρος της μεταποιητικής βιομηχανίας. Αμερικανικές πηγές συνδέουν τον μηχανισμό αυτό με αυτοκινητοβιομηχανίες, μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων και φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

Η απουσία ξένου ανταγωνισμού και η αύξηση των τιμών λειτουργούν υπέρ αυτών των εταιρειών. Οι Ιρανοί καταναλωτές συνήθως προτιμούσαν ποιοτικότερα προϊόντα από την Ασία, τον Κόλπο ή τη Ρωσία. Τώρα όμως οι επιλογές τους περιορίζονται και στρέφονται αναγκαστικά στην εγχώρια παραγωγή. Έτσι, επιχειρήσεις που συνδέονται με τους Φρουρούς καταγράφουν αυξημένη ζήτηση, ενώ εκτιμάται ότι τα κέρδη τους σε κλάδους όπως τα καλλυντικά και τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να έχουν διπλασιαστεί μέσα σε έναν μήνα. Το ίδιο ισχύει και για τις δραστηριότητες σε χάλυβα, αλουμίνιο και μηχανικά εξαρτήματα, όπου οι τιμές έχουν επίσης εκτιναχθεί.

Το τρίτο σκέλος είναι το λαθρεμπόριο, στο οποίο οι Φρουροί της Επανάστασης διατηρούν σχεδόν μονοπωλιακή θέση, ελέγχοντας λιμάνια, αεροδρόμια και χερσαία περάσματα. Η αποδυνάμωση των περιφερειακών συμμάχων του Ιράν, όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, επηρεάζει ορισμένα κανάλια τροφοδοσίας, όμως οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα αυξάνουν την αξία των λαθραίων αγαθών και δίνουν πλεονέκτημα στους ιρανούς διακινητές, οι οποίοι περνούν με σχετική ευκολία από τα Στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν μάλιστα εκτιμήσεις ότι οι Φρουροί θα αυξήσουν τα έσοδά τους και από το διεθνές εμπόριο ναρκωτικών. Ταυτόχρονα, σχεδιάζουν να επιβάλουν και επίσημο «διόδιο» 2 εκατ. δολαρίων για κάθε πλοίο που περνά από το Ορμούζ. Ακόμη κι αν η κίνηση επιστρέψει μόλις στο μισό των προπολεμικών επιπέδων, αυτό θα μπορούσε να αποφέρει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με τον Economist.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι το Ιράν δεν πληρώνει βαρύ τίμημα. Μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα που θεωρούνται κρίσιμα για την εθνική ασφάλεια έχουν δεχθεί σφοδρά πλήγματα. Τα εργοστάσια όπλων βρίσκονται υπό συνεχή επίθεση, ενώ δύο από τις μεγαλύτερες χαλυβουργίες της χώρας έκλεισαν στις αρχές Απριλίου, αφαιρώντας σχεδόν το 70% της παραγωγικής ικανότητας του κλάδου. Ακόμη και τα μπλακ άουτ στην Τεχεράνη εκτιμάται ότι ίσως συνδέονται με επιλογή του καθεστώτος να εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια για εργοστάσια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Το κεντρικό συμπέρασμα, ωστόσο, είναι σαφές. Μια αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία εναντίον πολιτικών στόχων μπορεί να διαλύσει ό,τι έχει απομείνει από την κοινωνική και οικονομική κανονικότητα στο Ιράν και να περιορίσει μέρος της παραγωγικής του δυνατότητας. Δεν μπορεί όμως να εξουδετερώσει πλήρως την οικονομική ισχύ των Φρουρών της Επανάστασης αν δεν χτυπήσει αποφασιστικά το πετρέλαιο. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται και η μεγαλύτερη απειλή: η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να βάλει φωτιά στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου και στις παγκόσμιες αγορές. Μέχρι τότε, το καθεστώς δείχνει αποφασισμένο να αφήσει τους απλούς πολίτες να σηκώσουν σχεδόν όλο το βάρος του πολέμου.