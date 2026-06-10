Η εμφάνιση που έκανε ο Παναγιώτης Σιαφάκας στο MasterChef μεταφέρθηκε ως θέμα σχολιασμού στο πλατό του Buongiorno, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των συνεργατών της εκπομπής προς την Κατερίνα Ζαρίφη.

Ο επαγγελματίας της γαστρονομίας, ο οποίος διαθέτει μακρά πορεία σε κουζίνες της Ελλάδας και του εξωτερικού, συμμετείχε σε μια ειδική δοκιμασία του τηλεοπτικού διαγωνισμού, εστιάζοντας στην πρώτη ύλη και τις αυθεντικές γεύσεις.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αποφεύγει συστηματικά την έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας, η προσωπική του διαδρομή έχει απασχολήσει κατά καιρούς τα μέσα ενημέρωσης λόγω της σχέσης του με την Κατερίνα Ζαρίφη.

Η προβολή των συγκεκριμένων πλάνων στον αέρα του Mega έφερε αμέσως πειράγματα και γέλια ανάμεσα στα μέλη της τηλεοπτικής παρέας.

Η αμηχανία της παρουσιάστριας έγινε αμέσως αντιληπτή, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να σχολιάζει χαρακτηριστικά:

«Ντρέπεται, ρε!»