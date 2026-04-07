Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη τις εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν, αφού είναι σε εξέλιξη το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε πως είναι έτοιμος να αφανίσει αυτό τον πολιτισμό, ενώ την ίδια ώρα το Ιράν καλεί τους πολίτες να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες με στόχο να δυσκολέψουν τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό πλαίσιο, το τοπίο παραμένει θολό για την πορεία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί την είδηση πως το Ιράν μοιράζει χάπια ιωδίου, χάπια που δίνονται μόνο μπροστά στο ενδεχόμενο πυρηνικού χτυπήματος.

Οι υγειονομικές Αρχές στο Ιράν διένειμαν περίπου 180.000 δισκία ιωδίου, δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στον πυρηνικό σταθμό.

Τα χάπια αυτά χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις πυρηνικών ατυχημάτων, καθώς προστατεύουν τον θυρεοειδή αδένα από την απορρόφηση ραδιενεργού ιωδίου — ενός επικίνδυνου στοιχείου που απελευθερώνεται σε διαρροές ή εκρήξεις πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τις οδηγίες:

Η λήψη πρέπει να γίνεται από 24 ώρες πριν έως και 4 ώρες μετά από πιθανή έκθεση

Η δοσολογία διαφέρει ανάλογα με την ηλικία

Συνιστάται ένα δισκίο ανά άτομο σε έκτακτη ανάγκη

Η διανομή είχε ξεκινήσει ήδη πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο πλέον καλύπτει το σύνολο της πόλης, ενισχύοντας τα σενάρια προετοιμασίας για έκτακτες καταστάσεις.

Πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν, αλλά χωρίς συμφωνία

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Axios, καταγράφεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες.

Ωστόσο, πηγές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ επισημαίνουν ότι η επίτευξη συμφωνίας πριν από την κρίσιμη προθεσμία παραμένει δύσκολη.

Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, το ερώτημα στον Λευκό Οίκο δεν είναι πλέον αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, αλλά αν αυτή μπορεί να επιτευχθεί εγκαίρως.

Τελεσίγραφο Τραμπ: «Η ώρα ισχύει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News και στον δημοσιογράφο Bret Baier, ξεκαθάρισε ότι το τελεσίγραφο προς το Ιράν παραμένει σε ισχύ. Η προθεσμία έχει οριστεί για τις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), δηλαδή στις 03:00 τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης (ώρα Ελλάδας).

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για ισχυρά πλήγματα αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, πως οι στρατιωτικές προετοιμασίες συνεχίζονται κανονικά και πως μία ενδεχόμενη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα

Μάλιστα, προειδοποίησε για επιθέσεις «όπως δεν έχουν ξαναδεί», αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Διάψευση για χρήση πυρηνικών όπλων

Μέσα στο κλίμα έντασης, το Middle East Eye μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί χρήσης πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν.

Η διάψευση ήρθε λίγες ώρες μετά τις δραματικές δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί» εάν το Ιράν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ εντός της προθεσμίας.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Από τη μία πλευρά, η διανομή χαπιών ιωδίου στο Bushehr δείχνει προετοιμασία για το χειρότερο σενάριο. Από την άλλη, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης έστω και την τελευταία στιγμή.