Με το χρονόμετρο να μετρά αντίστροφα προς τις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, η ένταση στη Μέση Ανατολή κορυφώνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τεχεράνη, προειδοποιώντας πως αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει», ανεβάζοντας δραματικά τους τόνους της κρίσης.

Η διεθνής κοινότητα και οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσουν τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον. Τα Στενά του Ορμούζ, ένας από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας γεωπολιτικής σύγκρουσης με απρόβλεπτες συνέπειες.

Τα 3 βασικά σενάρια που εξετάζονται σύμφωνα με τη Wall Street Journal

Σύμφωνα με διεθνείς αναλύσεις, τρία είναι τα επικρατέστερα σενάρια για την επόμενη ημέρα:

1. Καμία άμεση στρατιωτική ενέργεια (χαμηλή πιθανότητα)

Το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης χωρίς στρατιωτική δράση θεωρείται το λιγότερο πιθανό. Ο Τραμπ έχει επενδύσει πολιτικά στο τελεσίγραφο, και μια υποχώρηση θα μπορούσε να πλήξει την αξιοπιστία του.

Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά εναλλακτικά «εργαλεία» πίεσης, όπως η επιβολή διοδίων στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ — μια κίνηση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ενδιάμεση λύση χωρίς άμεση σύγκρουση.

2. Παράταση μέσω διαπραγματεύσεων

Ένα πιο ισορροπημένο σενάριο προβλέπει ανακοίνωση προόδου στις συνομιλίες. Σε αυτή την περίπτωση, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να μεταθέσει την προθεσμία, μειώνοντας προσωρινά την ένταση.

Διπλωματικές επαφές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αν και η αμερικανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι οι μέχρι στιγμής προτάσεις του Ιράν «δεν επαρκούν».

3. Στρατιωτική κλιμάκωση με σφοδρά πλήγματα

Το πιο ακραίο σενάριο παραμένει στο τραπέζι. Εάν η Ουάσιγκτον εκτιμήσει ότι η Τεχεράνη καθυστερεί σκόπιμα, δεν αποκλείεται να δοθεί εντολή για άμεσες επιθέσεις μετά τη λήξη της διορίας.

Οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να είναι είτε μαζικές είτε σταδιακές, με στόχο την ενίσχυση της πίεσης και την επιστροφή του Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Κρίσιμο σημείο για γεωπολιτική και ενέργεια

Η μέχρι τώρα στάση του Τραμπ δείχνει ότι χρησιμοποιεί τα τελεσίγραφα ως μοχλό πίεσης, χωρίς πάντα προβλέψιμη κατάληξη. Αυτό καθιστά τις επόμενες ώρες καθοριστικές όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για τη διεθνή ενεργειακή αγορά.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανησυχίας, με τις εξελίξεις να αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τις τιμές του πετρελαίου, τη ναυσιπλοΐα και τη γεωπολιτική ισορροπία.

Οι επόμενες κινήσεις θα καθορίσουν αν η κρίση θα οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση ή σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση.