Η νήσος Χαργκ, ένας νευραλγικός κόμβος της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν, αποτέλεσε στόχο πληγμάτων, όπως μετέδωσε σήμερα το μεσημέρι το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, καθώς ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας προειδοποιούσε ότι η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που έχει προκληθεί από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν χαρακτηρίζεται ως η σοβαρότερη των τελευταίων δεκαετιών, ξεπερνώντας ακόμα και τις κρίσεις του 1973, του 1979 και του 2002 μαζί.

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro, ο Φατίχ Μπιρόλ προειδοποίησε ότι ο κόσμος «δεν έχει ξαναζήσει διαταραχή στην ενεργειακή τροφοδοσία τέτοιου μεγέθους», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως ανέφερε, οι χώρες που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες, καθώς οι πληθυσμοί τους αναμένεται να πληγούν ιδιαίτερα από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αλλά και από την άνοδο των τιμών των τροφίμων, σε συνδυασμό με τη γενικότερη ενίσχυση του πληθωρισμού.

Η κρίση εξελίσσεται την ώρα που τα κράτη-μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συμφώνησαν τον προηγούμενο μήνα να προχωρήσουν στην αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων τους, ως απάντηση στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας ροής πετρελαίου.

Σύμφωνα με τον Φατίχ Μπιρόλ, ένα μέρος αυτών των αποθεμάτων έχει ήδη διατεθεί, ωστόσο η διαδικασία αποδέσμευσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Καλπάζει το πετρέλαιο

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς πλησιάζει η λήξη του τελεσιγράφου που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές ενέργειας, οδηγώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, το βαρέλι Brent κινείται κοντά στα 111 δολάρια, παραμένοντας σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων από το πρωί της περασμένης Πέμπτης. Παρά το γεγονός ότι οι αυξημένες αυτές τιμές τείνουν να θεωρούνται πλέον συνηθισμένες, αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος τιμής ανά βαρέλι την προηγούμενη χρονιά ανερχόταν μόλις στα 69 δολάρια, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της ανόδου.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, τα οποία ελέγχονται από το Ιράν και αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως. Μέσω της συγκεκριμένης οδού διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διαταραχή κρίσιμη για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Ορισμένα ασιατικά πλοία έχουν καταφέρει να περάσουν, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινίσει τον τρόπο διέλευσης ή αν καταβλήθηκαν διόδια.

Την ίδια ώρα, η ένταση κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς απομένουν λιγότερες από 18 ώρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα εξαπολύσει «κόλαση» στο Ιράν, εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, ενώ σε ανάρτησή του το Σαββατοκύριακο προειδοποίησε ότι θα καταστρέψει ενεργειακές υποδομές και γέφυρες σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία.