Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς πλησιάζει η λήξη του τελεσιγράφου που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η γεωπολιτική ένταση στην περιοχή επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές ενέργειας, οδηγώντας τις τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, το βαρέλι Brent κινείται κοντά στα 111 δολάρια, παραμένοντας σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων από το πρωί της περασμένης Πέμπτης. Παρά το γεγονός ότι οι αυξημένες αυτές τιμές τείνουν να θεωρούνται πλέον συνηθισμένες, αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος τιμής ανά βαρέλι την προηγούμενη χρονιά ανερχόταν μόλις στα 69 δολάρια, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της ανόδου.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, τα οποία ελέγχονται από το Ιράν και αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες διόδους παγκοσμίως. Μέσω της συγκεκριμένης οδού διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διαταραχή κρίσιμη για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Ορισμένα ασιατικά πλοία έχουν καταφέρει να περάσουν, χωρίς ωστόσο να έχουν διευκρινίσει τον τρόπο διέλευσης ή αν καταβλήθηκαν διόδια.

Την ίδια ώρα, η ένταση κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς απομένουν λιγότερες από 18 ώρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα εξαπολύσει «κόλαση» στο Ιράν, εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση, ενώ σε ανάρτησή του το Σαββατοκύριακο προειδοποίησε ότι θα καταστρέψει ενεργειακές υποδομές και γέφυρες σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «μπορεί να εξαλειφθεί μέσα σε ένα βράδυ και αυτό το βράδυ μπορεί να είναι το αυριανό», υπογραμμίζοντας ότι σε περίπτωση αποτυχίας συμφωνίας η χώρα θα επιστρέψει στη «Λίθινη Εποχή». Επανέλαβε επίσης την πρόθεσή του να στοχοποιήσει πολιτικές υποδομές, ενώ ανέφερε ότι «λογικοί» ηγέτες στο Ιράν διαπραγματεύονται «με καλή πίστη», αλλά η πρόταση εκεχειρίας που κατατέθηκε από διαμεσολαβητές «δεν είναι αρκετά καλή».

Παράλληλα, σημείωσε ότι βασικό στοιχείο οποιασδήποτε συμφωνίας θα είναι η «ελεύθερη διακίνηση πετρελαίου», ενώ υποστήριξε ότι οι Ιρανοί «θέλουν να συνεχίσουμε τους βομβαρδισμούς», καθώς θεωρούν ότι η ζωή τους βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο υπό την παρούσα ηγεσία. Ο ίδιος εξέφρασε και την έντονη δυσαρέσκειά του προς το ΝΑΤΟ, δηλώνοντας ότι η άρνηση της Συμμαχίας να συμμετάσχει στον πόλεμο με το Ιράν έχει αφήσει ένα «σημάδι που δεν θα εξαφανιστεί ποτέ».

Κλιμάκωση των συγκρούσεων

Στο πεδίο των συγκρούσεων, οι επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν έχουν ενταθεί το τελευταίο 24ωρο. Σύμφωνα με το πρακτορείο Human Rights Activists News Agency, η συγκεκριμένη περίοδος καταγράφει «το υψηλότερο ποσοστό επιθέσεων των τελευταίων 10 ημερών», με 49 αμάχους να έχουν χάσει τη ζωή τους και 58 να έχουν τραυματιστεί σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι νωρίς το πρωί ολοκλήρωσε ένα «κύμα αεροπορικών επιθέσεων» με στόχο την πρόκληση ζημιών σε υποδομές του ιρανικού καθεστώτος στην Τεχεράνη και σε άλλες περιοχές. Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται και οι επιθέσεις του Ιράν σε στόχους στη Μέση Ανατολή, όπως και οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο με στόχο τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ζημιές προκλήθηκαν στο κεντρικό Ισραήλ από κεφαλή διασποράς ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου, ενώ εκπρόσωπος του στρατού ανέφερε ότι η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε τουλάχιστον 18 drones τις τελευταίες ώρες, με το υπουργείο Άμυνας να επιβεβαιώνει ότι όλα καταστράφηκαν. Παράλληλα, δύο ξεχωριστές ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών ακόμα, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο, καθώς ενεργοποιήθηκαν σειρήνες έπειτα από αναφορές για εισερχόμενα πυρά.