Μια νέα παράταση 24 ωρών στην προθεσμία που έχει θέσει προς την Τεχεράνη έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μεταφέροντας την κρίσιμη ώρα για το βράδυ της Τρίτης στις 20:00 (τοπική ώρα Ουάσινγκτον). Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στη Wall Street Journal, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα περιγράφοντας τις πιθανές συνέπειες για το Ιράν.

Η προειδοποίηση για τις υποδομές

Η ρητορική του Λευκού Οίκου κλιμακώνεται, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ξεκαθαρίζει πως η διορία αυτή είναι οριακή. Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα σε περίπτωση που δεν υπάρξει υπαναχώρηση από την ιρανική πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε χαρακτηριστικά:

«αν οι Ιρανοί δεν κάνουν κάτι μέχρι το βράδυ της Τρίτης, δεν θα έχουν πλέον ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια, δεν θα έχουν γέφυρες»

Αυτή η δήλωση έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη απόφαση της 27ης Μαρτίου, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε μεταθέσει την αρχική διορία κατά δέκα ημέρες, μια περίοδος που κανονικά εξέπνεε το βράδυ της Δευτέρας.

Το αινιγματικό μήνυμα στο Truth Social

Λίγη ώρα μετά τη συνέντευξή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, η οποία ήταν εξαιρετικά σύντομη και χωρίς άμεση αναφορά στο Ιράν, δίνοντας όμως το στίγμα της κρίσιμης ώρας.

«Τρίτη, 8.00 μ.μ., ώρα Ανατολικής Ζώνης», έγραψε ο πρόεδρος, κάτι που για την Ελλάδα αντιστοιχεί στις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Παρά τις προσπάθειες δημοσιογράφων να λάβουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της ανάρτησης, οι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν τοποθετήθηκαν επί του θέματος.

Το παρασκήνιο των επαφών και η «Ημέρα των Γεφυρών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα μετέφερε την εκτίμηση ότι οι συζητήσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, έδωσε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις προσδοκίες του, σημειώνοντας πως η άλλη πλευρά δείχνει διάθεση για συνεννόηση.

«Μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή μέχρι τη Δευτέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «το Ιράν διαπραγματεύεται». Ωστόσο, η στάση του παραμένει διπρόσωπη. Λίγο μετά την επιχείρηση διάσωσης του Αμερικανού πιλότου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ βάφτισε την ερχόμενη Τρίτη ως «Ημέρα των Εργοστασίων και των Γεφυρών», αφήνοντας σαφή υπονοούμενα για το τι θα ακολουθήσει μετά τη λήξη του τελεσιγράφου.

Συναγερμός για τα Στενά του Χορμούζ

Η ένταση έφτασε στο αποκορύφωμά της όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έστρεψε τα βέλη του στην ηγεσία της χώρας για το ζήτημα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Με μια ανάρτηση που προκάλεσε αίσθηση, προειδοποίησε για τις συνέπειες αν παραμείνουν κλειστοί οι θαλάσσιοι δρόμοι: